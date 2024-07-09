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台牌行李箱擄獲日本時尚頑童「成為穿搭一部分」　碳纖維光澤藏亮點

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記者鮑璿安／台北報導

台灣品牌MON CARBONE以行李箱聞名，近日在新光三越台北信義新天地A9打造快閃店，特別邀請在日本演藝圈發展的義大利籍名人Girolamo Panzetta站台，他以帥氣紳士形象加持愛牌，透露自己將旅行箱視為穿搭的一個重要元素。

▲▼MON CARBONE。（圖／品牌提供）

▲「日本時尚頑童」之稱的Girolamo Panzetta特別來台。（圖／品牌提供）

「日本時尚頑童」之稱的Girolamo Panzetta時常旅遊各地，這次特別來台參加活動，原來他身為MON CARBONE品牌摯友早有淵源，他透露2022年在東京伊勢丹百貨逛街時遇見了品牌行李箱，當時就留下深刻印象，他提到，行李箱獨特的碳纖維花紋光澤非常吸引人。這次來台灣停留三天兩夜，他共攜帶了六套服裝，全都裝入行李箱中仍是非常輕巧。

▲▼MON CARBONE。（圖／品牌提供）

▲ BLACKDIAMOND碳纖維行李箱。（圖／品牌提供）

▲▼MON CARBONE。（圖／品牌提供）

▲MON CARBONE 信義A9概念快閃店至2024年9月30日止。（圖／品牌提供）

BLACKDIAMOND碳纖維行李箱強調製作工藝和性能，由超過3,000萬根厚度，僅有人類頭1/12的碳纖維絲製成，兼具極強的堅韌度和抗衝擊性。此次快閃店更提供客製化配色的皮革手柄及皮革吊牌，像是黑色、航太橘、橄欖綠、牛仔藍，在旅行中脫穎而出。

▲▼ 行李箱 。（圖／品牌提供）

▲ CURIO 20 吋前開登機箱，箱體採前開式設計。（圖／品牌提供）

▲▼ 行李箱 。（圖／品牌提供）

▲SQUASEM 28吋 亮珊瑚。（圖／品牌提供）

美國的旅箱潮牌 American Tourister 旗下大熱款 CURIO 20 吋前開登機箱，除了黑膠唱片般可愛迷人的外觀，箱體採前開式設計，筆 電、文件隨放隨拿很便利，搭配 360 度滑順雙輪，讓旅途暢行無阻；DuosafTM雙層可擴充防盜拉鍊，降低風險，出差出遊更放心。 SQUASEM 28 吋硬箱則是擁有耐磨防刮的幾何紋箱體，全尺寸可擴充設計，提供更靈活的收納空間。

關鍵字：

MONCARBONE, 行李箱, 快閃店, 台北, 信義

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