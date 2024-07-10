夏日威士忌「紅馥知更鳥」新入台　格蘭花格105－16年限量落地

▲夏日新款威士忌登場，紅馥知更鳥12年售價1,680元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

進入夏日威士忌市場仍活躍，保樂力加宣布引進紅馥知更鳥，以及市面少見的穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌酒款，帝亞吉歐今年也有全新的「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，格蘭花格也特為威士忌老饕打造「Glenfarclas格蘭花格105－16年」，台灣僅現900瓶。

紅馥知更鳥12年與15年酒款 售價1,680元至3,000元

保樂力加今夏引進紅馥知更鳥單一壺式蒸餾器愛爾蘭威士忌（Redbreast），紅馥知更鳥以其卓越的單一壺式蒸餾工藝聞名，成為全球獲獎最多的愛爾蘭威士忌品牌。採用發芽和未發芽大麥，通過三次壺式蒸餾及其卓越的勾兌工藝，創造出果香濃郁、辛香料風味的絲滑飽滿酒液。

紅馥知更鳥12年以初次裝填的Oloroso雪莉桶和美國白橡木波本桶雙桶陳年，呈現濃郁的聖誕蛋糕香氣和豐富飽滿的口感；紅馥知更鳥15年採用了與12年截然不同的用桶比例與非冷凝過濾，46%的酒體賦予更豐富的辛香料調性。

另一款紅馥知更鳥21年，在更長的陳年過程中，融合二次波本桶與部分初次波本桶和雪莉橡木桶，帶來充滿熱帶水果的極致複雜風味層次，該酒款目前僅限定於私人俱樂部販售。

Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌 售價990元

帝亞吉歐今年推出全新的「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，罕見的使用Amoroso雪莉桶進行過桶熟成，運用雪莉的甜美，為原本充滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，增添了愉悅的甜美口感，營造出香甜煙燻的飽滿風味。另外還有「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，保留海島威士忌的泥煤和煙燻等特色，但風味更加的細膩淡雅，還增添新鮮柑橘和檸檬的風味，提供更加輕盈的全新風味，堪稱海島泥煤威士忌的入門首選。

Glenfarclas格蘭花格105－16年 售價5,080元

單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌格蘭花格Glenfarclas近期推出「Glenfarclas格蘭花格105－16年」，以家族二百多年來傳承的直火蒸餾，鋪地式酒窖製酒工藝為特色，呈現深邃與馥郁的麥芽香氣，同時保留105系列最具代表的60度威士忌酒精濃度，全球發行5,280瓶，台灣限量900瓶現身。

Glenfarclas格蘭花格105 16年酒液擁有深棕色澤，入口則迸發麥芽甜香，雪松與木質香氣交融，淡雅的泥土與芬多精縈繞舌尖；口感則具備60度酒精濃度威士忌，飽滿兼具豐富紮實的力度，層次豐富而細膩，最後的尾韻則是平衡甘甜、微苦與辛香。

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