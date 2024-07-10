fb ig video ETtoday search mobile

夏日威士忌「紅馥知更鳥」新入台　格蘭花格105－16年限量落地

>

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

▲夏日新款威士忌登場，紅馥知更鳥12年售價1,680元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

進入夏日威士忌市場仍活躍，保樂力加宣布引進紅馥知更鳥，以及市面少見的穆頓極緻珍稀愛爾蘭威士忌酒款，帝亞吉歐今年也有全新的「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，格蘭花格也特為威士忌老饕打造「Glenfarclas格蘭花格105－16年」，台灣僅現900瓶。

紅馥知更鳥12年與15年酒款　售價1,680元至3,000元
保樂力加今夏引進紅馥知更鳥單一壺式蒸餾器愛爾蘭威士忌（Redbreast），紅馥知更鳥以其卓越的單一壺式蒸餾工藝聞名，成為全球獲獎最多的愛爾蘭威士忌品牌。採用發芽和未發芽大麥，通過三次壺式蒸餾及其卓越的勾兌工藝，創造出果香濃郁、辛香料風味的絲滑飽滿酒液。

紅馥知更鳥12年以初次裝填的Oloroso雪莉桶和美國白橡木波本桶雙桶陳年，呈現濃郁的聖誕蛋糕香氣和豐富飽滿的口感；紅馥知更鳥15年採用了與12年截然不同的用桶比例與非冷凝過濾，46%的酒體賦予更豐富的辛香料調性。

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

另一款紅馥知更鳥21年，在更長的陳年過程中，融合二次波本桶與部分初次波本桶和雪莉橡木桶，帶來充滿熱帶水果的極致複雜風味層次，該酒款目前僅限定於私人俱樂部販售。

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌　售價990元
帝亞吉歐今年推出全新的「Talisker Distillers Edition 酒廠巡禮系列」，罕見的使用Amoroso雪莉桶進行過桶熟成，運用雪莉的甜美，為原本充滿泥煤煙燻風味的泰斯卡，增添了愉悅的甜美口感，營造出香甜煙燻的飽滿風味。另外還有「Talisker SKYE 斯凱島單一麥芽威士忌」，保留海島威士忌的泥煤和煙燻等特色，但風味更加的細膩淡雅，還增添新鮮柑橘和檸檬的風味，提供更加輕盈的全新風味，堪稱海島泥煤威士忌的入門首選。

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

Glenfarclas格蘭花格105－16年　售價5,080元
單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌格蘭花格Glenfarclas近期推出「Glenfarclas格蘭花格105－16年」，以家族二百多年來傳承的直火蒸餾，鋪地式酒窖製酒工藝為特色，呈現深邃與馥郁的麥芽香氣，同時保留105系列最具代表的60度威士忌酒精濃度，全球發行5,280瓶，台灣限量900瓶現身。

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

Glenfarclas格蘭花格105 16年酒液擁有深棕色澤，入口則迸發麥芽甜香，雪松與木質香氣交融，淡雅的泥土與芬多精縈繞舌尖；口感則具備60度酒精濃度威士忌，飽滿兼具豐富紮實的力度，層次豐富而細膩，最後的尾韻則是平衡甘甜、微苦與辛香。

▲夏日新款威士忌。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 新品, 愛爾蘭, 珍稀, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇 5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了 星巴克今起「連3天」買一送一　周末前揪咖喝起來 烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克 用電子書閱讀的6個好處！紙本派看了也心動　加碼閱讀器挑選指南 新光三越「無差別回饋」7／11開跑　「夏拼卡利HIGH」史上最優8％登場 無印良品家具滿5千現抵500　IKEA絕版品出清19元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面