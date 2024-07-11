fb ig video ETtoday search mobile

瘦子自曝「喜歡裸睡」大讚冰鋒被太舒服！證實喜迎二胎　將全程陪產

>

▲▼ 瘦子擔任ONE BOY HOME冰鋒被一日店長。（圖／記者張毓容攝、記者湯興漢攝、品牌提供）

▲嘻哈男神瘦子現身ONE BOY HOME中和環球門市，化身一日店長為粉絲結帳。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

機能居家品牌ONE BOY HOME今年夏天為熱賣明星商品「冰鋒被」推出全新26色，為歡慶上市，特別請來嘻哈男神瘦子E.SO擔任一日店長，親自為粉絲介紹產品和結帳。瘦子在分享對冰鋒被的喜愛時，不僅用自己的歌詞「Amazing」大讚，還自曝喜歡裸睡！他現場也大方證實將要喜迎二胎的好消息，寵妻的他除了將會全程陪產，還為因燥熱睡不好的太太準備了冰鋒被，笑說「現在一家人睡得非常幸福」。

▲▼ 瘦子擔任ONE BOY HOME冰鋒被一日店長。（圖／記者張毓容攝、記者湯興漢攝、品牌提供）

有「行走的費洛蒙」之稱的瘦子，有別於舞台演出時的酷帥形象，以一身輕鬆休閒裝扮現身ONE BOY HOME中和環球門市。他在現場介紹「冰鋒被」時提到自己很怕熱，所以一用到冰鋒被就愛上，家裡不論是床上或沙發上都放了一條。他更自曝睡覺時喜歡裸睡，所以很在意床包、棉被的親膚感，「要非常的柔順、非常滑，在這部分的感受上我很在意」，而冰鋒系列從冰鋒被到床包、枕套的材質都很舒服，舒服到他笑說「睡覺的時候會一直想磨蹭」。

他也分享自己的使用經驗，大推有了冰鋒被，冷氣就不用開那麼強，「在夏天真的是超級好用的東西！我常常夏天開冷氣，蓋一蓋會去把冷氣調小，因為睡一睡越來越冷」。他也透露這次冰鋒被新色選自己喜歡綠色和黑色，但最喜歡的還是「黑碳灰」。如果用一句自己的歌詞來代表對冰鋒被的喜愛，他笑說「應該是『Amazing』吧，因為你蓋上去就會覺得fucking amazing！」

▲▼ 瘦子擔任ONE BOY HOME冰鋒被一日店長。（圖／記者張毓容攝、記者湯興漢攝、品牌提供）

瘦子前年才喜迎愛女出生，日前傳出太太Jennifer懷有二胎的好消息，且同樣是女兒，活動會後接受訪問，他證實這項喜訊，笑說「心情滿穩定的，畢竟有經驗了，還是很開心」。私下超寵妻的他，被問到二胎的預產期，表示會在今年夏天，雖然剖腹日期還沒有決定，但到時一定會留好時間全程陪產。

他也心疼太太目前到了懷孕後期，行動上有些不舒服，尤其是在睡眠上，睡得比較不好，「現在是夏天，孕婦又比較燥熱，所以我後來就幫她準備了ONE BOY HOME冰鋒被，幫她蓋被降溫，所以現在一家人睡得非常幸福快樂！」

▲▼ 瘦子擔任ONE BOY HOME冰鋒被一日店長。（圖／記者張毓容攝、記者湯興漢攝、品牌提供）

▲▼ 瘦子擔任ONE BOY HOME冰鋒被一日店長。（圖／記者張毓容攝、記者湯興漢攝、品牌提供）

ONE BOY在2023年從戶外生活延伸走入居家日常，推出全系列機能居家品牌「ONE BOY HOME」，從床包、被子、浴巾、熟睡枕等各式居家用品皆備，尤其是主打「蓋比不蓋還涼」的冰鋒被一推出就狂賣破十萬件。

以獨家研發涼感技術和嚴選特殊冰鋒布料打造的冰鋒被，能在接觸瞬間減少體感5度，且雙面皆選用親水性尼龍親膚面料及冰感科技的超細纖維，柔軟親膚零負擔。今年夏天冰鋒被推出全新26色，不僅有眾多素面深淺色，還有印花款式可選。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵，善用涼感小物能讓家裡更舒適。

居家品牌HOLA日前公布「居家抗夏全攻略」，提升居家夏日舒適度的三大關鍵在於「空氣循環」、「調節恆溫」以及「嗅覺感受」。首先透過循環扇營造綿密柔和的氣流，能與冷氣形成對流效果，更能避免皮膚感到乾燥不適。其次選擇天然涼感材質製成的坐墊、蓋被等產品，能長效調節體溫並維持清涼觸感。最後則可運用植物香氛驅除悶濕異味，為居家環境注入清新自然氣息。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲引入自然系香氛，會有更清新感受。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲蜜葉天絲涼被，單人售價1,580元；雙人售價2,180元。

關鍵字：

瘦子, E.SO, ONE BOY HOME, ONE BOY, 冰鋒被, 涼感, 降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　

Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點 王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚 把握生理期！營養師傳授「經期前後瘦身法」　這樣吃瘦超快 營養師教你剷平高體脂：7成飲食搭配3成運動超重要 瘦子自曝「喜歡裸睡」大讚冰鋒被太舒服！證實喜迎二胎　將全程陪產 42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面