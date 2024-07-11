瘦子自曝「喜歡裸睡」大讚冰鋒被太舒服！證實喜迎二胎　將全程陪產

▲嘻哈男神瘦子現身ONE BOY HOME中和環球門市，化身一日店長為粉絲結帳。

記者張毓容／台北報導 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

機能居家品牌ONE BOY HOME今年夏天為熱賣明星商品「冰鋒被」推出全新26色，為歡慶上市，特別請來嘻哈男神瘦子E.SO擔任一日店長，親自為粉絲介紹產品和結帳。瘦子在分享對冰鋒被的喜愛時，不僅用自己的歌詞「Amazing」大讚，還自曝喜歡裸睡！他現場也大方證實將要喜迎二胎的好消息，寵妻的他除了將會全程陪產，還為因燥熱睡不好的太太準備了冰鋒被，笑說「現在一家人睡得非常幸福」。

有「行走的費洛蒙」之稱的瘦子，有別於舞台演出時的酷帥形象，以一身輕鬆休閒裝扮現身ONE BOY HOME中和環球門市。他在現場介紹「冰鋒被」時提到自己很怕熱，所以一用到冰鋒被就愛上，家裡不論是床上或沙發上都放了一條。他更自曝睡覺時喜歡裸睡，所以很在意床包、棉被的親膚感，「要非常的柔順、非常滑，在這部分的感受上我很在意」，而冰鋒系列從冰鋒被到床包、枕套的材質都很舒服，舒服到他笑說「睡覺的時候會一直想磨蹭」。

他也分享自己的使用經驗，大推有了冰鋒被，冷氣就不用開那麼強，「在夏天真的是超級好用的東西！我常常夏天開冷氣，蓋一蓋會去把冷氣調小，因為睡一睡越來越冷」。他也透露這次冰鋒被新色選自己喜歡綠色和黑色，但最喜歡的還是「黑碳灰」。如果用一句自己的歌詞來代表對冰鋒被的喜愛，他笑說「應該是『Amazing』吧，因為你蓋上去就會覺得fucking amazing！」

瘦子前年才喜迎愛女出生，日前傳出太太Jennifer懷有二胎的好消息，且同樣是女兒，活動會後接受訪問，他證實這項喜訊，笑說「心情滿穩定的，畢竟有經驗了，還是很開心」。私下超寵妻的他，被問到二胎的預產期，表示會在今年夏天，雖然剖腹日期還沒有決定，但到時一定會留好時間全程陪產。

他也心疼太太目前到了懷孕後期，行動上有些不舒服，尤其是在睡眠上，睡得比較不好，「現在是夏天，孕婦又比較燥熱，所以我後來就幫她準備了ONE BOY HOME冰鋒被，幫她蓋被降溫，所以現在一家人睡得非常幸福快樂！」

ONE BOY在2023年從戶外生活延伸走入居家日常，推出全系列機能居家品牌「ONE BOY HOME」，從床包、被子、浴巾、熟睡枕等各式居家用品皆備，尤其是主打「蓋比不蓋還涼」的冰鋒被一推出就狂賣破十萬件。

以獨家研發涼感技術和嚴選特殊冰鋒布料打造的冰鋒被，能在接觸瞬間減少體感5度，且雙面皆選用親水性尼龍親膚面料及冰感科技的超細纖維，柔軟親膚零負擔。今年夏天冰鋒被推出全新26色，不僅有眾多素面深淺色，還有印花款式可選。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵，善用涼感小物能讓家裡更舒適。

居家品牌HOLA日前公布「居家抗夏全攻略」，提升居家夏日舒適度的三大關鍵在於「空氣循環」、「調節恆溫」以及「嗅覺感受」。首先透過循環扇營造綿密柔和的氣流，能與冷氣形成對流效果，更能避免皮膚感到乾燥不適。其次選擇天然涼感材質製成的坐墊、蓋被等產品，能長效調節體溫並維持清涼觸感。最後則可運用植物香氛驅除悶濕異味，為居家環境注入清新自然氣息。

▲引入自然系香氛，會有更清新感受。

▲蜜葉天絲涼被，單人售價1,580元；雙人售價2,180元。