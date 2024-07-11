Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　

▲Melody是許多女生的時尚icon。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody近來在《小紅書》分享姊妹真心話，引起不少網友共鳴，她說每年到暑假這個時候，感覺大家都很焦慮，周圍的媽咪朋友也都忙著給小孩挑學校，作為一個過來人，她想和大家聊一聊：別焦慮！其實人生的容錯率比你我們想像高很多。

Melody分享，人生當中的容錯率比想像高很多，她認為經歷是人生最可貴的課題，UCLA畢業的她，當初畢業也拿到年薪很高的工作，但是為了追尋自己的夢想，帶了兩個大箱子就來到台灣，想要追求想要的生活，不管是唱歌、演戲什麼都好，當然走過一些錯的路，但是就是要走過錯的路，才會成長。

她聊到去年離婚了，結束了一段17年的婚姻，周遭親近的朋友，包括爸媽都嚇傻了，人就是要有勇氣面對自己，即便遇到再難的事情，也要做一個對自己負責的決定，人生要試錯，是很重要的，如果不讓自己遇到挫折而脫胎換骨的話，你不會知道自己的潛力在哪。

她也喊話：「人生不可能永遠都是勝利者，當你遇到失敗的時候，一定要有面對的勇氣，人生就是要往前走，前方充滿未知才能啟發你的潛力，所以大家一定要放輕鬆，人生的容錯率一定存在，我們正是人生才能進步成長。」