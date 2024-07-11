fb ig video ETtoday search mobile

Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　

>

▲▼Melody：人生當中容錯率比想像高很多 。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

▲Melody是許多女生的時尚icon。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody近來在《小紅書》分享姊妹真心話，引起不少網友共鳴，她說每年到暑假這個時候，感覺大家都很焦慮，周圍的媽咪朋友也都忙著給小孩挑學校，作為一個過來人，她想和大家聊一聊：別焦慮！其實人生的容錯率比你我們想像高很多。

▲▼Melody：人生當中容錯率比想像高很多 。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

Melody分享，人生當中的容錯率比想像高很多，她認為經歷是人生最可貴的課題，UCLA畢業的她，當初畢業也拿到年薪很高的工作，但是為了追尋自己的夢想，帶了兩個大箱子就來到台灣，想要追求想要的生活，不管是唱歌、演戲什麼都好，當然走過一些錯的路，但是就是要走過錯的路，才會成長。

▲▼Melody：人生當中容錯率比想像高很多 。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪）

她聊到去年離婚了，結束了一段17年的婚姻，周遭親近的朋友，包括爸媽都嚇傻了，人就是要有勇氣面對自己，即便遇到再難的事情，也要做一個對自己負責的決定，人生要試錯，是很重要的，如果不讓自己遇到挫折而脫胎換骨的話，你不會知道自己的潛力在哪。

她也喊話：「人生不可能永遠都是勝利者，當你遇到失敗的時候，一定要有面對的勇氣，人生就是要往前走，前方充滿未知才能啟發你的潛力，所以大家一定要放輕鬆，人生的容錯率一定存在，我們正是人生才能進步成長。」

關鍵字：

人生, 容錯率, 經歷, 成長, 勇氣, Melody

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

Melody：別焦慮！人生當中容錯率比想像高很多　 王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚 42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥 容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外 浪琴復刻飛行錶「鈦」輕盈　枕形錶殼、溝槽錶圈辨識度百分百 昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇 日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面