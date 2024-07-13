森林綠面盤好優雅、三問報時外型減齡　蕭邦L.U.C系列2024新款一次看　

圖文／鏡週刊

蕭邦（CHOPARD）位於Fleurier錶廠於1996年正式創立，並且推出裝載第一枚自製機芯L.U.C 96.01-L的首批腕錶作品，L.U.C這個名字，是蕭邦品牌最早的創辦人Louis-Ulysse Chopard的名字縮寫，自此之後L.U.C代表著蕭邦自製機芯系列，象徵品牌的卓越工藝。今年蕭邦在L.U.C系列上推出四款新作，透過更換面盤顏色與錶殼材質的作法，持續豐富L.U.C系列陣容。

L.U.C XPS Forest Green

今年L.U.C XPS新增加「森林綠」面盤，除此之外更採用分區式面盤（Sector Dial）設計，堆疊的刻度與線條讓面盤豐富有層次，兼容著裝飾藝術（Art Deco）風格和包浩斯（Bauhaus ）風格的組合，而分區式面盤也是蕭邦品牌裡少見的存在。

▲L.U.C XPS Forest Green「森林綠」，換成Sector Dial分區式面盤設計，風格換然一新。

內裝則是L.U.C 96.12-L自動上鍊機芯，配備22K金微型自動盤，通過瑞士官方天文台認證。錶徑為40mm，採用Lucent Steel™精鋼材質，這也是蕭邦接下來將逐步全面普及的獨有精鋼材質。

L.U.C Qualité Fleurier

2004年，蕭邦、 播威（BOVET）、帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER ）以及 Vaucher Manufacture Fleurier 機芯廠這四家公司，共同推動組成了名為「 Fleurier Quality Foundation」的基金會，打造QF認證（Qualité Fleurier），在精準度、耐久性、裝飾美學等方方面面都有所講究，之後也增加了全瑞士製造的條件。2005年，蕭邦率先推出L.U.C Qualité Fleurier腕錶，親身參與其中，爾後也獨立成為一條支線；而今年新增的 L.U.C Qualité Fleurier，是此系列首度使用Lucent Steel™精鋼材質的作品，同時意味著此創新材質得以通過QF認證。

▲新一代L.U.C Qualité Fleurier腕錶，在此系列首度採用Lucent Steel™精鋼材質。

新的L.U.C Qualité Fleurier腕錶承襲了先前該系列作品的設計元素，最醒目的當屬獨特錶耳造型，以及此系列招牌的針筒型指針；而在面盤上做了更動，包括採用分區式面盤（Sector Dial）設計，透過不同的裝飾紋路，讓面盤區塊有所差異，而刻度的樣式也略作調整，看起來尤為俐落。裝載L.U.C 96.09-L自動上鍊機芯，機芯厚度僅有3.3mm，最終手錶尺寸為39mm、厚度8.92mm，相當纖薄。

▲除了材質之外，新一代L.U.C Qualité Fleurier也採用分區式面盤設計。

L.U.C Quattro Spirit 25

2021年蕭邦為了慶祝Fleurier錶廠25週年紀念，特別推出單針配上跳時視窗的L.U.C 98.06-L型跳時機芯，成為蕭邦Fleurier錶廠的創舉。當時裝載這枚機芯的L.U.C Quattro Spirit 25腕錶，為18K玫瑰金配上白色琺瑯面，而今年新增加的是18K白金搭配黑色琺瑯面盤，限量100只。

▲L.U.C Quattro Spirit 25新增18K白金搭配黑色琺瑯面盤選項，限量100只。

L.U.C Full Strike

2016年問世的L.U.C Full Strike，其三問報時功能配備前所未見的藍寶石水晶音簧，並且採用與藍寶石水晶鏡面一體式的設計，其中還包括五項嶄新的專利，如此複雜的結構，讓它在隔年獲得GPHG最大獎的「金指針獎」肯定。之後L.U.C Full Strike增設過許多不同材質版本後，今年加入的是陶瓷鈦金屬材質，此材質廣泛應用於航太產業、汽車工業和醫療組件製造等領域，先前蕭邦就已經把這項材質運用在L.U.C GMT One Black、L.U.C Time Traveler One Black，如今延伸至頂級的L.U.C Full Strike腕錶。

▲L.U.C Full Strike新的陶瓷鈦金屬材質錶殼，配備灰綠色面盤，風格變得十分年輕。限量20只。

對比其他品牌在製作三問報時腕錶時，時常得把錶殼材質的聲音傳導性得考量進去，蕭邦的L.U.C Full Strike並沒有這樣的困擾，因為它的藍寶石水晶音簧是透過連結一體的藍寶石水晶鏡面來傳導，無論是音色或音量，錶殼材質對其影響甚小，這讓蕭邦在三問腕錶有更多的可能性。這枚L.U.C Full Strike腕錶配備灰綠色錶盤，與岩灰色的陶瓷鈦金屬錶殼構成優雅和諧的色彩組合，而這也是蕭邦首次推出常規之外、彩色面盤的三問報時腕錶。

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