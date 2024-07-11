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百優推出超萌聯名、uka打造貓咪指甲油　美妝話題新品一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

美妝比人氣，更是比話題，不少美妝品牌推出跨界聯名，超可愛的限定包裝讓人超想擁有，甚至推出聯名贈品，有錢也買不到，有的雖不是聯名，品牌也使出渾身解數推出超吸睛新品，一起來看看最近的美妝話題小物有哪些！

▲▼美妝話題小物。（圖／品牌提供）

長期攻占LINE WEBTOON排行榜的高人氣作品《純情大作戰》與日本《KISSME花漾美姬》首度跨界聯名，推出限定聯名包裝，7月於寶雅限定開售，不論是純情無害女主大眼，或是帶點小心機的仙氣女二妝容，都可以輕鬆輕鬆打造。

即日起至寶雅購買指定聯名商品，隨盒附贈CP感滿分的聯名角色小卡，再加碼贈送LINE WEBTOON回饋型代幣15枚。快刷上美美的電眼睫，配上《純情大作戰》強勢回歸的最新話次，一起感受浪漫純情的粉紅泡泡！

▲▼美妝話題小物。（圖／品牌提供）

▲▼美妝話題小物。（圖／品牌提供）

資生堂百優乳霜平均每三秒就能賣出一罐，一罐擁有3大關鍵成分，完善的補水、鎖水功能，堪稱地表最強抗老保濕乳霜。這回最強乳霜與人氣插畫馬來貘聯名合作，即日起到8/31凡至全台資生堂百貨專櫃、官方旗艦專門店、藥／美妝專櫃、官方線上旗艦店與MOMO官方旗艦店購買百優精純乳霜（不含特惠組），就能獲得來貘 LAIMO❤乳霜王百優 聯名滿額贈二選一。

▲▼美妝話題小物。（圖／品牌提供）

雖然不是聯名，uka為慶賀8月8日「國際貓咪日」的到來，推出全新Cat Study貓咪漫步系列指甲油，5款限量指彩讓淘氣貓咪躍上指尖，透過單色堆疊、疊擦搭配使用，俏皮玩色、打造漫步指尖的優雅貓系美學。針對各式不同花色的貓咪進行深度色彩研究，推出5款色選：珠光白、銀灰、金棕、摩卡貓眼及波點亮片，以純素美甲配方添加美容精華、水解植物蛋白，透氧質地讓甲面輕盈無負擔，塗擦指彩時同步提供指甲保濕和修護，溫柔呵護指尖。

關鍵字：

美妝, 聯名, 限定包裝, 指甲油, 保養

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