百優推出超萌聯名、uka打造貓咪指甲油　美妝話題新品一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝比人氣，更是比話題，不少美妝品牌推出跨界聯名，超可愛的限定包裝讓人超想擁有，甚至推出聯名贈品，有錢也買不到，有的雖不是聯名，品牌也使出渾身解數推出超吸睛新品，一起來看看最近的美妝話題小物有哪些！

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雖然不是聯名，uka為慶賀8月8日「國際貓咪日」的到來，推出全新Cat Study貓咪漫步系列指甲油，5款限量指彩讓淘氣貓咪躍上指尖，透過單色堆疊、疊擦搭配使用，俏皮玩色、打造漫步指尖的優雅貓系美學。針對各式不同花色的貓咪進行深度色彩研究，推出5款色選：珠光白、銀灰、金棕、摩卡貓眼及波點亮片，以純素美甲配方添加美容精華、水解植物蛋白，透氧質地讓甲面輕盈無負擔，塗擦指彩時同步提供指甲保濕和修護，溫柔呵護指尖。