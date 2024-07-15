fb ig video ETtoday search mobile

超火日系短髮8款推薦！掛耳短髮討論度飆高、空氣剪免整理就好看

>

文／美人圈

相較於韓系髮型多強調以碎髮營造出氛圍感，日系髮型則多半較輕盈隨性，且慵懶不過時，看膩韓系短髮的話，這次帶來8款超火的日系短髮、中短髮造型，破碎短髮、結構短髮不挑人，空靈可愛的掛耳短髮也是高層次必剪，有想要剪短髮的話，一定要往下看看！

2024日系短髮、中短髮推薦：

圓弧剪（Bebe Cut）

圓弧剪短髮（Bebe Cut）是一款帶著圓弧蛋形輪廓的短髮，重點在透過層次打造出飽滿的圓弧線條的髮尾，有種既中性又可愛的氛圍，讓人覺得俏皮可愛，是韓國目前大紅的短髮款式。這款短髮因為圓弧的輪廓，對臉型有很高的包覆效果，自然垂墜的碎髮線條更是只要稍微吹整就好，整理零難度，同時也有種清純的日系氛圍。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲圓弧剪短髮是韓國目前大紅的短髮款式。（圖／IG@ch.jinnlee）

破碎短髮

NewJeans Hanni同款！這款肩上短髮層次相當高且破碎，髮尾可以加入些自然外翹的線條感，有種獨特的少年氣質，給人一種鬼靈精怪、可愛俏皮的印象。同時，搭配減齡的短瀏海及兩側的碎髮，可以增加對臉型的包覆度、放大對臉型的修飾效果。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲破碎短髮。（圖／IG@yoning.chacha）

掛耳短髮

掛耳短髮是近期討論度飆高的短髮髮型趨勢！透過具弧度的高層次打造出清爽俐落的風格，帶點少年感、率性的氛圍，打造出清爽俐落的風格，可以在表層燙出光澤感及弧度，日常不用特別吹整也會相當好看，或是也可以用軟髮蠟稍微抓出濕髮線條，更加隨性！掛耳短髮搭配空氣瀏海會有種日系空靈感，也可以搭配八字瀏海，不僅更顯瘦、修飾臉型，還會有種慵懶個性感。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲掛耳短髮是近期討論度飆高的短髮髮型趨勢。（圖／IG@songch_y）

羽毛剪鮑伯短髮

以往鮑伯短髮強調髮尾的厚重圓潤感，但是今年換上較輕盈的羽毛剪造型，順著臉型剪出些自然的層次，創造出柔和又輕盈的線條，這種輪廓剪裁相當修飾臉型，同時也可以增加輕盈的空氣感，相當適合夏季氛圍。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲羽毛剪鮑伯短髮。（圖／IG@yoning.chacha）

弧度空氣燙

空氣燙是一款率性且慵懶的捲髮造型，長度約落在肩上，在髮尾保留厚度的狀態下剪出高層次，加入下擺微外翹的波浪捲髮，捲度偏平行且自然慵懶，給人率性幹練又柔軟的印象，相當中性，也很像是自然捲一樣，蓬鬆且具紋理感，更重要的是可以對下顎角線條及臉型起到包覆效果。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲弧度空氣燙。（圖／IG@____naki.____）

空氣剪

空氣剪短髮是一款蓬鬆又顯瘦的髮型，有點像是近幾年大火的Wendy Cut同款！長度約及肩、可以順著臉型剪出高層次，包覆臉型效果極高，在視覺上相當修飾臉型問題，堪稱圓臉、菱形臉、方臉本命款短髮。另外特別推薦高顴骨、下顎角突出的臉型，不僅顯瘦遮肉，也不用太花心思整理就會很好看！

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲空氣剪短髮有點像是近幾年大火的Wendy Cut同款。（圖／IG@yoning.chacha）

低層次結構短髮

這款結構短髮最重要的特點就在於保留塊狀感，髮尾剪出低層次線條，略顯生硬的塊狀感，再搭配柔和的外翹弧度增加輕盈感，看起來輕盈不厚重，搭配空氣瀏海、外翻瀏海，或是今年大紅的公主切都相當適合，有種簡約的都市風格。

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲低層次結構短髮。（圖／IG@____naki.____）

水母外翹

這款水母外翹也是款詢問度相當高的髮型，在層次感的髮尾做出外翹線條、像是水母的觸角一樣，輕盈又不厚重，同時流暢的S形線條可以修飾並拉長臉型，搭配瀏海的話更加強可愛氛圍，自然的捲度讓整個人減齡又顯嫩，活力感滿滿！

▲短髮趨勢 。（圖／翻攝自IG）

▲水母外翹也是款詢問度相當高的髮型。（圖／IG@____naki.____）

延伸閱讀

瀏海蓬鬆不扁塌！2024爆紅款瀏海整理技巧，漫畫瀏海、鬚鬚瀏海蓬鬆，弧度更自然

8款2024高層次短髮、中短髮推薦！空氣燙、圓弧剪顯嫩顯瘦，掛耳短髮讓臉型變立體

2024中短髮、中長髮燙髮推薦！波紋燙、層次空氣燙過渡期超推，這款自然捲燙完也不毛

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 短髮, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房

大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招 想感情長久　心理師：別認為「對方什麼都該知道」 鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點 衣櫃裡的沉默抗議　35.9%台人擁有過半「沉睡衣物」 每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害 只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉 劉亦菲《玫瑰的故事》同款包全上熱搜　LV、法國小眾品牌Polène必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面