超火日系短髮8款推薦！掛耳短髮討論度飆高、空氣剪免整理就好看

文／美人圈

相較於韓系髮型多強調以碎髮營造出氛圍感，日系髮型則多半較輕盈隨性，且慵懶不過時，看膩韓系短髮的話，這次帶來8款超火的日系短髮、中短髮造型，破碎短髮、結構短髮不挑人，空靈可愛的掛耳短髮也是高層次必剪，有想要剪短髮的話，一定要往下看看！

2024日系短髮、中短髮推薦：

圓弧剪（Bebe Cut）

圓弧剪短髮（Bebe Cut）是一款帶著圓弧蛋形輪廓的短髮，重點在透過層次打造出飽滿的圓弧線條的髮尾，有種既中性又可愛的氛圍，讓人覺得俏皮可愛，是韓國目前大紅的短髮款式。這款短髮因為圓弧的輪廓，對臉型有很高的包覆效果，自然垂墜的碎髮線條更是只要稍微吹整就好，整理零難度，同時也有種清純的日系氛圍。

▲圓弧剪短髮是韓國目前大紅的短髮款式。（圖／IG@ch.jinnlee）

破碎短髮

NewJeans Hanni同款！這款肩上短髮層次相當高且破碎，髮尾可以加入些自然外翹的線條感，有種獨特的少年氣質，給人一種鬼靈精怪、可愛俏皮的印象。同時，搭配減齡的短瀏海及兩側的碎髮，可以增加對臉型的包覆度、放大對臉型的修飾效果。

▲破碎短髮。（圖／IG@yoning.chacha）

掛耳短髮

掛耳短髮是近期討論度飆高的短髮髮型趨勢！透過具弧度的高層次打造出清爽俐落的風格，帶點少年感、率性的氛圍，打造出清爽俐落的風格，可以在表層燙出光澤感及弧度，日常不用特別吹整也會相當好看，或是也可以用軟髮蠟稍微抓出濕髮線條，更加隨性！掛耳短髮搭配空氣瀏海會有種日系空靈感，也可以搭配八字瀏海，不僅更顯瘦、修飾臉型，還會有種慵懶個性感。

▲掛耳短髮是近期討論度飆高的短髮髮型趨勢。（圖／IG@songch_y）

羽毛剪鮑伯短髮

以往鮑伯短髮強調髮尾的厚重圓潤感，但是今年換上較輕盈的羽毛剪造型，順著臉型剪出些自然的層次，創造出柔和又輕盈的線條，這種輪廓剪裁相當修飾臉型，同時也可以增加輕盈的空氣感，相當適合夏季氛圍。

▲羽毛剪鮑伯短髮。（圖／IG@yoning.chacha）

弧度空氣燙

空氣燙是一款率性且慵懶的捲髮造型，長度約落在肩上，在髮尾保留厚度的狀態下剪出高層次，加入下擺微外翹的波浪捲髮，捲度偏平行且自然慵懶，給人率性幹練又柔軟的印象，相當中性，也很像是自然捲一樣，蓬鬆且具紋理感，更重要的是可以對下顎角線條及臉型起到包覆效果。

▲弧度空氣燙。（圖／IG@____naki.____）

空氣剪

空氣剪短髮是一款蓬鬆又顯瘦的髮型，有點像是近幾年大火的Wendy Cut同款！長度約及肩、可以順著臉型剪出高層次，包覆臉型效果極高，在視覺上相當修飾臉型問題，堪稱圓臉、菱形臉、方臉本命款短髮。另外特別推薦高顴骨、下顎角突出的臉型，不僅顯瘦遮肉，也不用太花心思整理就會很好看！

▲空氣剪短髮有點像是近幾年大火的Wendy Cut同款。（圖／IG@yoning.chacha）

低層次結構短髮

這款結構短髮最重要的特點就在於保留塊狀感，髮尾剪出低層次線條，略顯生硬的塊狀感，再搭配柔和的外翹弧度增加輕盈感，看起來輕盈不厚重，搭配空氣瀏海、外翻瀏海，或是今年大紅的公主切都相當適合，有種簡約的都市風格。

▲低層次結構短髮。（圖／IG@____naki.____）

水母外翹

這款水母外翹也是款詢問度相當高的髮型，在層次感的髮尾做出外翹線條、像是水母的觸角一樣，輕盈又不厚重，同時流暢的S形線條可以修飾並拉長臉型，搭配瀏海的話更加強可愛氛圍，自然的捲度讓整個人減齡又顯嫩，活力感滿滿！

▲水母外翹也是款詢問度相當高的髮型。（圖／IG@____naki.____）

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