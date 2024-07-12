一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

▲面膜不能天天敷，不需要過度依賴。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台灣人愛敷面膜位居世界之冠，認為面膜可以幫助急救並改善膚況，但是若是使用不當，其實也會對肌膚造成負面影響，盤點敷面膜常見的5個錯誤，現在就立刻改正過來！

#敷面膜時間過長

許多人認為敷面膜時間越長效果越好，但實際上，這可能導致皮膚過度水合，反而引起乾燥或敏感。一般來說，面膜敷15-20分鐘就足夠了。

#以為敷完面膜就了事

敷完面膜後，很多人會覺得已經完成了保養步驟，但這其實是不夠的。敷完面膜後應進一步使用精華液、乳液或面霜來鎖住水分和營養。

#天天敷面膜

雖然面膜能夠迅速提供水分和養分，但過於頻繁使用可能會讓皮膚負擔過重，導致敏感或其他問題。一般來說，每周敷2-3次面膜已經足夠，請根據自身的肌膚狀況和需求調整敷面膜的頻率，不需要過度依賴。

#敷面膜前未清潔皮膚

皮膚上的污垢、油脂和化妝品殘留會阻礙面膜的吸收效果，因此敷面膜前一定要徹底清潔皮膚。建議敷面膜之前可以使用溫和潔面產品清潔肌膚，這樣能確保面膜中的成分更容易被肌膚吸收。

#忽視皮膚的過敏反應

有些人在使用新面膜時，可能會出現過敏反應，如紅腫、刺痛等，但為了不浪費面膜而繼續使用，這樣會加重皮膚問題，若肌膚較為敏感脆弱，建議可以在耳後或手腕內側進行敏感測試，確定沒有不適反應再使用較為安心。