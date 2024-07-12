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伊能靜傳授如何面對惡意批評　喊話：應把專注力拉回給自己　

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▲▼伊能靜傳授如何面對惡意批評。（圖／翻攝自FB/伊能靜）

▲伊能靜認為時間應該花費在美好事物上。（圖／翻攝自FB/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜積極經營《小紅書》，日前她分享自己如何不在乎外界的聲音和惡意，引起網友共鳴，她分享能這樣放寬心，因為她認為是一個覺察過程，當一個人不認識他人，卻把他人天天放進心裡面，跟這個惡意共存的時候，其實也把自己變成個莫名憤怒的人。

▲▼伊能靜傳授如何面對惡意批評。（圖／翻攝自FB/伊能靜）

伊能靜聊到以前會很在意他人的批評指教，甚至有時會去回應他們，但是不知不覺也被這樣的負面聲音糾纏，直到有一天看到一句話：「他人即地獄」，心裡才突然明白，這句話的真正解答。

其實「他人即地獄」中的他人，不是別人，而是心裡有一些應該面對的情緒，當這個情緒無法解決，就會對心裡產生不好的作用，如果太在意外人的說法，無形中就創造了自己內心的地獄。

她舉例，就像是你不喜歡一個人，卻又必要天天帶著他，動不動就去留言罵他，其實這種生活挺可憐的，因為人生就應該花費在美好的事物上，從那一天開始，就有意識培養自己的天堂心情。

▲▼伊能靜傳授如何面對惡意批評。（圖／翻攝自FB/伊能靜）

當這種暗示成為習慣，越來越能更把他人放進心裡的事情，漸漸消退，發現把自己的專注力拉回來給自己，千萬記得當我們把生命消耗給別人的時候，就是在地獄，只要心裡有光，就會揚升該去的地方，要為自己安上翅膀，而不是跟其他人一起墜落。

關鍵字：

伊能靜, 心靈自由, 放下負面聲音, 小紅書, 覺察過程

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