區塊暈染正夯！沙龍激推「3款夏季髮色」　單色也不無聊

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

夏季就是要變換髮色，順便換上好心情，以清爽亮麗的心情度過這炎炎夏日，日系沙龍Bamboo Fenix提出3款夏季流行髮色提案，以日常單一髮色的深淺配置，創造完美區塊表現，即便不敢嘗試高彩度髮色的消費者也能夠勇敢換上新髮色。

#英格蘭灰

利用充滿亮澤感的「英格蘭灰」當底色，再搭配同色但較淺的灰色區塊的造型，以短髮創造出質感俐落的簡約風格，整體是大眾接受度非常高一款髮色。

#香草棕

香草棕色調適合喜歡咖啡色系的朋友，顏色運用展現質感香草棕，頭髮下擺區塊則透過染髮技巧呈現該色的淺色互相呼應，搭配中長髮高層次的剪裁技巧，是一款更為活潑亮麗的髮色選擇。

#鉑灰色

最後一款則是深淺對比度再高一點，髮色區塊是利用內外層來打造深淺，選用鉑灰色以外層及下擺深色搭配內層的淺色，也是一款接受度非常高的好看髮色。

無論是基本款染髮或是進階款漂髮，挑選染後使用的產品非常重要，除了延續煥然一新的髮色外，更要為髮絲補充水分及氨基酸，才能擁有一頭飄逸的柔順絲緞髮。

染後髮品推薦：

▲Hair Rituel 賦活重生護色璀璨光膜，2,900元。

以多重活性成分，分別針對髮肌與髮絲有不同保養功效，讓染後的髮色長久維持鮮艷明亮度，完美封存染後髮色，同時還能強化髮絲強韌度。

▲AVEDA 護色穎采鎖色精華，100ml，1,350元。

針對染後秀髮提供高效防護，提供漂色後髮質所需的滋養潤澤，維持美麗髮色長達12週。

▲資生堂專業美髮 全效完美防護精露，125ml，1,800元。

一瓶擁有抗濕不毛躁、長效防護、保護髮色等功能，為日常傷害進行全方位髮絲防禦，染後秀髮使用尤其適合。