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曖昧對象鬧失蹤？除了無好感外　「逃避型依附」人格越親密越疏遠

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文／女子學

最近遇到一個網友，發生了一件讓她很難過的事。原本有一個穩聊的曖昧對象，突然從交友軟體上按了離開聊天室，讓她整個人很崩潰。

說到底，為什麼穩聊對象會突然不見呢？在我看過她和對方的對話之後，我猜測對方是一個逃避型依附的人，對方和這位網友很曖昧，聊了許多關於擁抱、親密關係等等的話題，但最後卻無預警地離開聊天室，因此我才推斷對方有可能是逃避型依附。

▲曖昧對象突然搞消失，可能是逃避型依附。（圖／pexels，下同）

太親密的時候，反而會想逃走

逃避型依附的人，最害怕的就是與人過於親密。當他們感覺到親密的時候，便會出現一種「我不配」、「我不值得」的感受，覺得自己跟對方親密，是一件很恐懼的事情。

之所以會這個樣子，有可能來自原生家庭，也有可能來自長大後的同儕關係或親密關係，在這些關係裡面，他們在有需求的時候，照顧者或依賴的對象不會適時地出現，若是出現了，也不一定會敏感地覺察自己的需求，就算覺察到了，也不一定會給予適當的回應。

在這樣的關係裡面，久而久之，他們便會開始懷疑自己是不是沒有人愛，只有靠自己堅強、獨立才行。當他們感到幸福的時候，便會懷疑自己說：「這樣幸福真的可以嗎？」、「他只是不知道我很糟糕，所以才會愛上我的吧，總有一天一定會被拋棄。」

然後在這樣的情況下，逃避型依附的人會反而先冷掉，跟對方拉開距離，以保持一個人的安全感，即使一個人過得沒有那麼好，也好過被對方給拋棄。

面對被拋下的失落，你可以這麼做

對於這位被拋下的網友，我覺得能做的事情，就是去面對、梳理自己的悲傷與絕望。多認識新朋友也好、多參加才藝課也好，或是去找很久沒聯絡的那些老朋友，和他們敘敘舊，重新建立起關係。

對我而言，我覺得把感情全部投注在一個人身上，是一件很危險的事情，有時候曖昧對象沒空陪自己，自己也得找到其他可以連結、依附的對象，或是自己找到一些獨處的方式，能夠自己看電影、寫文章、看書、攝影、散步等等，都是一些我覺得不錯的紓壓方式。

如果你是在感情中比較黏人的人，還是建議你找尋另一個也是比較黏的人，或是不排斥跟你親密的人，也就是另一個焦慮型依附或安全型依附，比較能夠避免自己卡在我追你逃的關係中，再次面對被拋下的失落感。

延伸閱讀

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男生應該要欲擒故縱？知道自己想要的感情模式才能長久

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 曖昧, 感情, 逃避型依附

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