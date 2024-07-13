fb ig video ETtoday search mobile

想感情長久　心理師：別認為「對方什麼都該知道」

>

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲感情是靠經營，不能光憑一時的情感。（圖／PEXELS）

記者蔡惠如／綜合報導

人性跟愛情是最捉摸不定的，無論你現在在何種狀態，《HuffingtonPost》文中的心理醫師表示，想跟另一半過得長久，不能只靠「情感」維持，而是溝通與相處，不然即使在男女朋友或是夫妻關係，都會失衡而發生問題，幾個原則最好要知道。

即使再忙都要約會
兩個人可能因為上課或工作，各忙各的有時候就犧牲了相處時間，但約會絕對是維持感情甜蜜的關鍵，不一定要吃大餐或是費盡心思排很多活動，像是有時候散個步、喝杯咖啡或者是一起運動，都能建立一種「連結」。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

▲約會是兩人最寶貴的相處時機。（圖／PEXELS）

不要以為另一半什麼都該知道
很多人抱怨對方不了解自己，事實上大部分人都不能達到「真正貼心」的標準，另一半也是人，不是你肚子裡面的蛔蟲，如果有什麼不喜歡或看不過去的地方，不要再製造更多衝突或冷淡以對，認為對方「應該要知道了吧」，直接說出來最有效也比較快。

▲▼男女,兩性。（圖／免費圖庫pixels）

▲別總認為對方一定要懂你的暗示。（圖／PAKUTASO）

別一直堅持自己是對的
兩個人有爭執，即便自己是比較對的地方，也不要硬把他打到地上完全擊倒才甘心，這不是你商場上競爭的對手，而是你所喜歡的人，感情中「完全佔上風」也不代表一定會獲得好處，放下身段才能真正化解衝突。

爭執不下最好先恢復冷靜
兩個人在火爆的狀態下是無法解決問題的，只是一昧情緒性的攻擊，反而讓情況更膠著，先冷靜的一方不代表比較吃虧，反而更容易看清問題所在。

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲先冷靜才能解決問題。（圖／PEXELS）

碰到問題，誠實面對
如果兩方出現了困難或問題，誠實面對絕對是最好的辦法，說出自己的感受，再討論如何解決，延遲溝通只是放費自己與對方的時間，既然事情很麻煩，拖時間不會讓他更容易被解決。

▲戀人,情侶,兩性,感情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲出現問題時誠實以對，不要再撒謊導致無法收拾。（圖／PEXELS）

關鍵字：

愛情, 感情經營, 約會, 衝突解決, 心理醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

超準！憑直覺開一盞燈　秒測最近什麼事情讓你不開心 劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」 大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房 斑點越來越多？皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」：第2超多人都中 昆凌貼身洋裝勾出窈窕曲線　網讚「希臘女神」背愛馬仕包更吸睛 養胃如養命！營養師曝7種「腸胃喜愛的食物」：優格、豬肝都上榜 《長相思2》檀健次招認演出失誤更圈粉　代言美鑽變身貴公子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面