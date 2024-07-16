邵雨薇出門大小包全都帶！陳昊森自曝失戀故事「包包都送媽」

▲韓國時尚品牌CARLYN前進台中開設快閃店，請到邵雨薇和陳昊森一同演繹最新韓流時尚。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

韓國時尚品牌CARLYN近幾年因「雲朵包」大受歡迎而爆紅，不僅成為旅韓必買單品，還掀起代購熱潮，繼今年5月底首度登台，於台北信義區開設首間快閃店掀起搶購熱潮後，近日更挾帶這股「雲朵炫風」前進台中新光三越開設快閃店，更特別請來邵雨薇、陳昊森一同站台演繹最新韓流時尚。兩人除了分享自己的選包標準，被問到是否有送包對象，陳昊森自曝新對象無疾而終，笑說最近包包都送媽媽了。

剛從日本遊學回台的邵雨薇，以一套粉色丹寧裙套裝現身，上衣挖空設計和略低腰的中長裙，小露光滑直角肩、纖腰和美腿，再搭配上台中店獨家引進的筆筒包款Tia包，整體造型甜美性感中又帶點個性感。

她表示自己平時出門是「大包＋小包」派，喜歡輕便舒適但又要有設計感的包款，而且經常會帶3台相機出門，所以也很注重包包的容量。所以設計靈感來自芭蕾舞的Tia包就讓她很滿意，優雅又有趣味的設計她很喜歡，容量又很夠用，「最方便的是還可以調整長度，讓我揹的時候可以有各種不同的搭配選擇」。

陳昊森則以白T外搭條紋襯衫和深色長褲，再揹上黑色Babe包，打造簡約隨興風格。平時熱愛運動的他提到，自己出門會攜帶很多東西，所以特別喜愛容量大的大包包，因平時騎車尤其喜歡可以斜揹的包款，笑說「後背有點像是外送員的感覺」。他也透露自己很喜歡CARLYN的包款，覺得CP值很高，像是身上的Babe包，因為重量很輕、容量大，特殊的光澤材質很好看，加上可自由調節成肩背包、手提包或斜挎包等多種揹法，不管穿什麼衣服都可以很好的搭配，所以覺得很滿意。

而最近很夯的包包上掛上小吊飾或公仔的潮流，兩人都也跟上了。邵雨薇選擇了銀灰色My Heart吊飾，認為可以展現出叛逆又可愛的氣質；陳昊森則配上柔軟愛心輪廓縫製而成的吊飾，笑說自己很喜歡柔軟的觸感，更有感而發地大唱「你總是心太軟～」逗笑全場。

被問到目前是否有送包包的對象，陳昊森自曝前陣子有「正在相處的朋友」，但後來無疾而終的失戀故事，讓一旁的邵雨薇聽了趕緊安慰「你把心型吊飾買去送她，心心相印」，陳昊森笑回「我現在就是心太軟」。他也透露，自己最近一個送包包的異性是媽媽，「最近送我媽一堆包包！」除了有專門買給媽媽的包，還有一些他自己的包包，無奈笑說「被她看到，她就拿去揹了」。

CARLYN今年5月首度登陸台灣，在台北快閃店創下近萬個雲朵包的熱銷佳績後，前進台中開設最新快閃店，即日起至8月14日於台中新光三越一樓登場。除了引進Soft、Cozy、Twee和Poing系列等經典包款外，更特別引進台中限定販售的全新商品筆筒包款「Tia」和「Tia Mini」系列，這也正是邵雨薇著用款。此系列包款設計靈感來自芭蕾舞伶，俐落廓形搭配上亮滑、絲質柔軟的材質，可優雅甜美也可展現個性風，共推出白、粉、銀、深藍等多種色選。



以平價時尚鞋包聞名的CHARLES & KEITH和 PEDRO秉持社會和環境責任來推動目標的實現，這次將環保概念融入秋季新品系列，更聯手以垃圾為材料，打造循環經濟的「垃圾廚坊」舉辦環保創意工作坊，將廢棄塑料回收再造成無線充電盤，將永續概念落實於實際行動。CHARLES & KEITH在實施永續商品策略上，逐年增加可持續性材料使用的比重，也將此概念貫穿秋季新品系列，推出多款色彩柔和、設計簡約的環保PU皮革包款鞋履，包含王陽明揹上身的Adelie 信封斜背包，還有運用環保聚酯纖維製成的婚禮跟鞋系列等。

同集團的高端品牌PEDRO，每年皆會推出環境友善材質製成的rePEDRO系列，本次rePEDRO系列取樣自然界中性色彩的灌木沙色為主色調，並融入多層次的針織紋路，打造再生皮革托特包、肩背包以及運動鞋。今年更與高端家飾品牌Commune跨界聯名，將沙發製程產生的皮革餘料再製成限量聯名Aviate手提包。