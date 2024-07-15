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三伏天今開跑！伊能靜：把握「冬病夏養」40天養生黃金期　

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▲▼伊能靜：把握「冬病夏養」40天養生黃金期 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜養生美容有一套。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜凍齡有術，日前她在小紅書分享，三伏天正式開始，好好把握這段40天的黃金時間「冬病夏養」，幫助調養身心，同時強健體魄。今（15日）正好是初伏第1天，她也提醒以下2件事情請務必留意。

三伏天是一年之中最熱的時間，人體的陽氣會升散、外發，人的氣血也會相對旺盛，肌膚也處於「打開」的階段，暑熱會讓人發懶，所以頭油、臉油、口乾舌燥都會跟著來，因此初伏最重要的就是補氣血、排寒濕，如果能抓住這段時間好好養好身體，就能養出好體魄。

#忌涼寒、防落病

天氣熱時會流汗，會讓人感到煩熱、口乾，自然就會想要喝冰冷的飲料、吹冷氣，但是不穿襪子、拖鞋，腳底會受寒，這些都容易在未來留下病根，所以這段時間要好好養護卵巢和子宮，保持自己的溫度。

#養脾胃、守陽氣

夏季屬濕，去濕尤其重要，伊能靜分享，初伏是最適合曬背的時候，曬背時間最好選擇上午的8-10點、下午4-5點，這個時間太陽比較溫和，把背部的濕寒全部通過太陽逼出去，體力就會更好，再來就是泡腳也很有效，水溫溫熱泡到微微出汗就可以。

她也提醒，家中冷氣溫度最好控制在26度，如果辦公室的空調比較冷，一定要在膝蓋、肚子蓋上小毯子，以免下半身遭受寒涼，錯過這40天就要再等一年， 一定要抓住這個養生的黃金時期。

關鍵字：

養生, 三伏天, 冬病夏養, 伊能靜, 身心健康

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