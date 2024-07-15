伯朗咖啡館變年輕！綠植原木打造精品風　還有創意調酒飲

▲伯朗咖啡館新旗艦店型登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡文化在台灣蓬勃發展，連鎖咖啡品牌也紛紛推陳出新。伯朗咖啡館近期在台北市中山區開幕全新概念店，將以往沉穩的棕色換成全面明亮的原木場域，更推出創新的桶陳咖啡與咖啡調酒等特色商品，將原本咖啡廳有的悠閒氣氛，更增加了一抹都會時尚的興味。

伯朗咖啡館在南京東路開設全新概念店，以「都會生活」為設計主軸，融入大量綠植與原木元素，營造出舒適自在的氛圍，店內規劃不同區域，適合不同客群，讓每位顧客都能找到適合自己的角落。一樓設有精品手沖吧，二樓則以「大客廳」概念打造，還有一個環形沙發，打造悠閒氣氛，三樓則規劃為商務會議與咖啡實驗室空間。

菜單上也推出全新單品，主打歐美風格菜單。從經典大早餐盤到創意甜點和精緻蛋糕，再到豐富多元的開放式三明治，甚至還有清爽鮮蝦檸檬水管麵，都能滿足不同消費者的口味需求。營業時間從早上7點半至晚上9點，餐期從早餐、午餐下午茶到晚餐都囊括。

▲伯朗咖啡館新旗艦店經典大早餐。（圖／業者提供）

此外，伯朗咖啡館結合集團強項，推出了桶陳酒香咖啡和咖啡調酒等創新飲品。其中包括以噶瑪蘭威士忌為基底的「繁星夜語咖啡調酒」。另外，還有獨家的「桶陳咖啡」，選用噶瑪蘭威士忌世界冠軍的酒桶將咖啡豆在內陳化，使桶陳咖啡系列擁有雪莉桶、波本桶和葡萄酒桶三種風味，散發威士忌酒香的「桶陳三重奏」，讓消費者品嚐到三種不同的喝法。

近期TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店宣布，店內的WIRED TOKYO將提前營業時間，變成與書店同時開幕，均從上午10點開始營業，此外還推出全新早午餐菜單，讓周邊民眾能有更多早晨的悠閒選擇。

業者表示，WIRED TOKYO新款早午餐主打豐富口感與多國菜餚特色，如融合松露香氣與起司烘蛋鬆軟口感的「松露起司舒芙蕾蛋」，搭配炸魚薯條佐特製鹽趜優格醬，口味豐富；以北非風味烘蛋手法製作的「卡蒙貝爾起司時蔬北非蛋」，以及用鹽烤雞配上特製紅醬的「紅醬鹽烤雞特餐」等，都是擁有各自特色的早午餐點。

▲松露起司舒芙蕾蛋。

▲卡蒙貝爾起司時蔬北非蛋。

▲鹽麴烤雞沙拉。

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