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星巴克暫別買一送一　買特大杯「Bearista小熊布章」隨機送

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記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周一難得不推好友優惠衝人氣，取而代之的以贈送「Bearista小熊布章」方案上陣，從7／15起消費者至門市點特大杯飲品，即可獲得Bearista飲料布章，共有8款姿態可愛的小熊相當討喜，以隨機的方式贈送，就有如在抽盒玩一般，是買一送一優惠之外的新嘗試，也反應現在台灣零售市場面臨「沒優惠就不消費」的普遍情況。

▲星巴克Bearista飲料布章滿額贈。（圖／業者提供）

星巴克本周暫停從去年就開始的買一送一周周優惠，從7／15起以「Summer Stay Cool Bearista 特大杯送布章」活動試水溫，以星巴克吉祥物Bearista小熊為主角，推出8款不同造型的飲料布章，每款布章上的Bearista小熊，都穿著星巴克標誌性的綠色或黑色圍裙，手中拿著各式特色飲品，包括今夏新推出的Refreshers系列和暢銷的星冰樂等，模樣都超可愛。

▲星巴克Bearista飲料布章滿額贈。（圖／業者提供）

消費者只要在星巴克門市購買任一特大杯飲料，就能獲贈一個隨機款式的Bearista飲料布章。這些布章不僅可以裝飾在衣服、帽子或購物袋上，還能讓喜歡DIY的顧客發揮創意，打造獨一無二的個人風格。採隨機贈送的盲盒盒玩方式，也鼓勵想收集全套的消費者多嘗試，對客單提高也有幫助。

▲星巴克Bearista飲料布章滿額贈。（圖／業者提供）

星巴克從去年年底起就開始以大量買一送一方式促銷，促銷當天約有3成左右消費者都是為優惠而來，養出一批為優惠進店的消費模式，本周少見「暫停」買一送一促銷以送贈品方式吸客，業界人士表示，這是一個不錯的嘗試，但可能對星巴克會員或忠實客戶吸引力較大，跟買一送一吸引入店的消費額無法比擬，目前消費市場包括百貨通路都遇到此情況，不推優惠促銷的期間，消費者進店跟消費的慾望就會大幅減少。

關鍵字：

星巴克, 贈品, 特大杯, 布章, 優惠

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