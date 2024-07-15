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麗晶精品運動風新品上陣　101精品快閃店限量商品登場

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著2024年巴黎奧運會的來臨，麗晶精品推出舉辦「絢夏購物禮讚」活動響應運動風潮。從7／10至7／21期間，匯集旗下50多個國際精品品牌，推出珠寶腕錶、運動時尚商品及夏日限定美食，因為奧運來臨今夏更多一股活力風。台北101購物中心則迎來多個精品快閃店，推限量商品讓消費者更有風格。

▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）

▲麗晶精品獨家海瑞溫斯頓綺隱Secret Wonder系列藍寶石、海水藍寶與鑽石項鍊，價格店洽；BVLGARI新品Lvcea綠色孔雀石面盤與玫瑰金鑲鑽腕錶，價格店洽。（圖／各業者提供）

這次活動的亮點之一是珠寶腕錶系列。多個知名品牌推出了新款或限定商品，如HARRY WINSTON的海瑞溫斯頓綺隱Secret Wonder系列項鍊，BVLGARI的Lvcea綠色孔雀石面盤腕錶等。不僅展現了精湛的工藝，也能為夏日穿搭增添了一抹奢華。

▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）

▲麗晶精品BRUNELLO CUCINELLI_「Gentle Luxury」風格的網球系列洋裝，推薦價63,400元；麗晶獨家品牌STEFANO RICCI Luxury Tech網球膠囊系列，價格店洽。

而各大品牌因應奧運季，也紛紛推出適合夏季的運動時尚，BRUNELLO CUCINELLI帶來了網球風格洋裝，STEFANO RICCI則推出了兼具功能性和時尚感的網球膠囊系列，適合運動愛好與追求時尚消費者的雙面需求。

麗晶精品表示，「絢夏購物禮讚」期間推出多重消費回饋，消費滿2萬元可兌換限量Tsubaki Salon原味鬆餅；單日消費滿5萬元可兌換Regent x The TRUFFLE BAKERY的紙巾吐司分享禮盒組；消費滿10萬元則可獲贈限量晶華獨家香檳茶。消費滿20萬元至30萬元的顧客，則分別可獲贈限量寶格麗白茶中性古龍水和Sisley全能乳液。使用指定銀行信用卡消費，還可另享紅利點數及禮券回饋。

▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）

▲A. Lange & Söhne朗格台北101品牌專賣店。

台北101購物中心近日迎來頂級腕錶A. Lange & Söhne朗格專門店，順應七夕佳節，也推出標誌性LANGE 1系列，BREITLING百年靈潮流概念快閃露營車，7／19前以新概念再現台北101購物中心松智廣場，新品Endurance Pro 38毫米腕錶也現身，現場也販售限定與服飾品牌DUES聯名打造的BREITLING X DEUS周邊商品。

▲麗晶精品、台北101推時尚運動新品。（圖／各業者提供）

▲Breitling Superocean Automatic 42_rainbow。

Dior Beauty在館內也開設「迪奧香氛世家」快閃店，並開賣2024夏日度假系列，包含3款伊甸岩度假香氛、陽光假期香氛、晚夏茉莉香氛，外盒包裝還有迪奧經典圖騰，另有主題體驗活動，消費滿額享有限定包裝服務、台北101獨家香氛刻字服務，或贈送限量迪奧撲克牌、限量化妝包等。

關鍵字：

麗晶精品, 珠寶腕錶, 奧運季, 台北101購物中心, DiorBeauty

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