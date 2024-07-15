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CHOYA聯名啤酒頭推「南高梅林檎西打」　臺虎有冬瓜檸檬啤酒

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▲夏季新啤酒。（圖／各業者提供）

▲日本梅酒品牌CHOYA與台灣在地啤酒頭釀造，聯手推出新品「南高梅林檎西打」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日，消暑飲品市場迎來新成員。日本梅酒品牌CHOYA與台灣啤酒頭釀造、聯手推出新品「南高梅林檎西打」近期開賣，全台限量發售75,000罐。這款低酒精度的微醺飲品，結合了日本梅酒與蘋果西打的風味，為消費者帶來全新的夏季飲品選擇。

▲夏季新啤酒。（圖／各業者提供）

「南高梅林檎西打」採用天然蘋果汁低溫發酵製成的西打酒為基底，再融入日本南高梅汁和CHOYA本格梅酒，主打不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑。金黃色澤帶有細緻的氣泡的酒液，品飲時蘋果的清香與梅子的細膩果香相互輝映，口感清爽而不失層次。3.5%的低酒精度使其成為輕鬆小酌的理想選擇。每罐容量為500毫升，售價99元。

▲夏季新啤酒。（圖／各業者提供）

配合台南市政府在今年「臺南400」主題活動，臺虎精釀以臺南的傳統飲品冬瓜檸檬為發想，帶來一款別具特色的「臺南400 冬瓜檸檬啤酒」，以甜蜜的冬瓜蜜搭配解膩檸檬汁，融合飽滿黑糖香氣，釀出香甜解渴的新滋味。

▲夏季新啤酒。（圖／各業者提供）

該款冬瓜檸檬啤酒外型設計也有巧思，主要環扣一級古蹟臺南「赤崁樓」，將這棟充滿歷史的建築刻畫其中，並以象徵臺南的代表色推出三種限定包裝，包括呼應臺南一級古蹟武廟磚紅牆的「紅」、臺南市市樹鳳凰木熱情鮮豔的「橘」，以及藍晒圖其充滿歷史與工藝氣息的「藍」，呈現在地風光，單罐售價99元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

梅酒, 啤酒頭, 夏季飲品, 消暑飲品, 台南400

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