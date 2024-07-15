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FENDI聯手加倍佳推最可愛棒棒糖小包　俏皮吊飾還能變項鍊

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FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾將於本週四全球上市。〈FENDI提供〉

圖文／鏡週刊

如果你看到了ENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾，你會心領神會關於時尚有多麼的有趣！這款可以當吊飾、也能當項鍊的聯名款，不只是裝飾而已，而是能真正的裝入棒棒糖，讓妳走在美美的時尚之路時，想吃個糖也能馬上得償所願啊！

由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi構思，攜手Chupa Chups打造的最新配飾：FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾，融合精湛工藝與童趣意味，令人感受到滿滿的愉悅俏皮感。

FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾也能作為項鍊。〈FENDI提供〉

▲FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾也能作為項鍊。（圖／FENDI提供）

棒棒糖套硬殼吊飾由FENDI皮革工匠製作，以柔軟皮革製成，飾有粗大的Selleria縫線：這象徵著品牌的百年悠久歷史，也是對羅馬馬鞍大師致敬；另外，還裝飾有品牌代表性的金屬FF LOGO。

FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊。NT$22,500〈FENDI提供〉

▲FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊。NT$22,500。（圖／FENDI提供）

FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊。NT$22,500〈FENDI提供〉

▲FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊。NT$22,500。（圖／FENDI提供）

色彩方面，從柔和的色調到充滿活力的流行色調無一不缺：溫暖的米色和鴿灰色搭配海藍色和深紅色，而深青色和李子色則是配合這一季的配色。FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾將於7月18日起在全球FENDI精品店及fendi.com官網販售。

FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾。NT$20,000〈FENDI提供〉

▲FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼吊飾。NT$20,000。（圖／FENDI提供）

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關鍵字：

鏡週刊, FENDI, Chupa Chups, 棒棒球

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