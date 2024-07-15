敏感牙齒怕吃冰？專家曝「引起牙敏感」6種食物　加碼保養4秘訣

▲營養師提醒有6種食物容易引起牙敏感。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

你也是一吃冰就牙齒酸軟嗎？每次想吃點酸的、喝點冰涼的，又怕牙齒敏感刺激，好困擾。知名營養師高敏敏就偕同華崴牙醫診所創辦人徐楷崴醫師，教你如何保養敏感牙齒、預防牙敏感，尤其要注意容易引起「牙敏感」的6種食物，會不知不覺中讓琺瑯質受損，再搭配日常保養牙齒4招秘訣，幫你維持牙齒健康，遠離牙敏感。

＃酸的水果



像是柑橘類、檸檬等酸的水果，或包含飲料、果汁等酸性食物，會破壞琺瑯質 造成牙敏感。

＃冰的食物



冰的食物本來就很刺激，尤其冰塊、冰棒更是偏硬，咬下去的瞬間，牙齒好像在「初戀愛情酸甘甜」。所以牙敏感的人，還是不要太強迫自己了。

＃碳酸飲品



像是汽水、啤酒等碳酸飲料，容易傷害琺瑯質，尤其含糖的汽水也容易導致蛀牙。

＃硬質食物



像是啃骨頭或甘蔗等這種比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至有可能造成牙裂。

＃澱粉類



包含洋芋片、麵包、白飯等澱粉類食物，代謝後會產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，且容易卡在牙縫裡，導致清潔更困難。

＃甜食



像是果乾、蛋糕、含糖飲料等甜食，可以說是牙齒的剋星，會在口腔內產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，尤其是軟糖更容易黏在牙縫裡面，讓細菌利用糖來繁殖，更容易導致蛀牙。

除了以上這6種食物容易傷害琺瑯質，如果有磨牙習慣或刷牙過度，也都容易導致琺瑯質磨損。所以以下4招日常保養牙齒的小秘訣快記好。

＃每日攝取充足鈣質



缺鈣容易導致蛀牙、牙齦發炎等問題，因此充足的鈣質可以預防牙齒、牙周疾病，成人建議每日鈣質要攝取1000mg。

＃補充維生素D



維生素Ｄ可以幫助身體保留鈣，如果缺乏維生素Ｄ，會導致牙齒不穩固。

＃選軟毛牙刷＋抗敏牙膏



刷毛過硬的牙刷容易磨損牙齒表面，因此牙醫都會建議選軟毛牙刷，並輕輕的清潔牙齒表面，可以再搭配抗敏牙膏，減輕牙敏感的不適感。

＃搭配使用牙線和漱口水



可以預防牙齦發炎和預防細菌滋生，正所謂「預防勝於治療」。