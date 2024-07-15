消腫有秘訣！「5款消水腫食物」多吃　身體輕盈不疲憊

▲綠豆對於身體排水很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今（15日）正式進入三伏天的初伏，也是一年最熱的時候，天熱更容易有水腫的症狀，這時候不妨從飲食下手，盤點以下5款消水腫食物，幫助減少體內水分積聚。

#綠豆

綠豆具有利尿作用，能夠促進體內的水分代謝，減少水腫症狀。綠豆中的維生素B群和鉀能夠幫助調節體內的水分平衡，並促進尿液排出。此外，綠豆還含有豐富的膳食纖維，有助於腸道健康，預防便秘等問題。

#西瓜

西瓜是夏季最受歡迎的水果之一，其高水分含量使其成為消水腫的理想選擇。西瓜中含有豐富的天然電解質，如鉀和鈉，能夠幫助平衡體內的水分，減少水腫症狀。此外，西瓜還含有天然的利尿物質，能夠促進尿液排出。

#芹菜

芹菜是一種低熱量、高纖維的蔬菜，對於消水腫非常有效。芹菜中的鉀和鈉能夠幫助平衡體內的水分，減少水腫症狀。此外，芹菜還含有豐富的天然利尿物質，幫助減少體內的水分積聚。

#魚

魚含有豐富的優質蛋白質，能夠幫助調節體內的水分平衡。蛋白質有助於維持血管壁的強度，減少水分滲漏到組織間隙中。此外，魚中的鉀和鈉能夠幫助平衡體內的水分，減少水腫症狀。

#蘆薈

蘆薈中的天然利尿物質能夠促進尿液排出，減少體內的水分積聚。蘆薈還具有消炎和抗氧化的功效，能夠緩解水腫引起的疼痛和不適。此外，蘆薈還含有豐富的維生素C和E，能夠增強免疫力，促進身體健康。