另一半開始手機不離身？「5個劈腿徵兆」要注意 　

▲兩人感情變化其實有跡可循。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一段感情最怕有第三者從中破壞，其實另一半劈腿也有跡可循，若你是身邊的他讓你感受最近不太一樣，總是容易累，想要和對方聊聊，他總有千百個理由逃脫，以下5個跡象要注意，小心對方已經出軌了！

#突然有了新的興趣

如果你的另一半突然改變了他們的行為模式，例如不再關心你的感受、不再關心你們的共同事務、不再提及自己的日常生活，最近老嚷嚷著想要自由，想要有自己的個人空間，你就得要小心了。

#手機開始不離身

如果你發現你的另一半開始經常隱瞞事情，例如刪除訊息、隱藏通話記錄、私自使用社交媒體或密碼保護他們的手機等，這可能代表著有些行為並不想讓你知道，美其名擔心你會誤會，真實的想法就是怕一些事情讓你知道。

#變得冷漠

如果你感覺到你的另一半與你的情感距離正在拉遠，他們可能變得冷漠、不再關心你的需求和情感，睡覺時拒絕和你靠近，牽一牽手就想要甩開，以上務必要注意！

#外出變得頻繁

明明才剛回家，又找機會出門買東買西，喜歡找各種理由不和你一起，有可能他是想要找空檔去陪第三者（曖昧對象），這時建議你可以開口要求和他一起去，順便觀察看看他到底在忙什麼。

#認識許多新朋友

最近社交圈子改變，認識不少新朋友，而且不願意讓你參與其中，你會發現他和以前戀愛時不太一樣，想要追問他就會找事情顧左右而言他，問太多他可能還會有點不開心。