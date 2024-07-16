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夏季頭暈、頭痛別輕忽！營養師傳授「預防中暑」飲食

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▲▼營養師教你「預防中暑」飲食。（圖／Unsplash）

▲香蕉含鉀量高，也是消暑水果之一。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，不少人室外曝曬後頻繁進出冷氣房，若感到頭暈、頭痛，營養師余朱青提醒，這可能是中暑現象喔！聽聽營養師教你預防中暑可以怎麼吃。

營養師余朱青解釋，中暑是指由於身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱（排汗）而引起的一種症狀。，高溫環境是最主要造成熱傷害的原因，而外界濕度也會影響身體排汗能力，而台灣多數區域長年相對濕度都偏高，因此只要是氣溫高於32℃時，中暑可能性就會大增。

而中暑常見的症狀有體溫上升、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸急促、低血壓；可能因情況惡化會發生熱的調節機能失效，身體體溫上升很高、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙以及昏迷、抽筋等症狀。

想要避免中暑，以下幾個飲食重點請把握：

▲▼預防中暑飲食。（圖／Unsplash）

#補充足量水分、避免電解質不平衡

每日至少喝1500-2000c.c.水分，選擇冷開水協助降溫，且需分次小口慢慢喝。（若在戶外，每小時則建議補充至少500c.c.水分），若流汗量較大者，電解質流失較多，也可適度飲用運動飲料，建議選低滲透壓或等滲透壓的運動飲料。

#選擇利尿排汗食材

可多選擇一些含鉀量高的食材，可協助身體排水、排濕氣，達到散熱的效果，像是紅/綠豆、薏仁、西瓜、香蕉、奇異果等，夏天來碗綠豆薏仁或是餐後吃點西瓜都是好選擇。

▲▼預防中暑飲食。（圖／Unsplash）

#避免高溫時段外出

上午10時至下午2時為一天當中陽光最強烈時段，建議選擇早晨和傍晚時間，進行戶外活動，並適時選擇陰涼處休息。

▲▼營養師教預防中暑。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

中暑, 營養, 飲食, 預防, 夏天

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