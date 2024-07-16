NB大谷翔平特展必逛！聯名「跑壘標誌」運動服、首款簽名棒球鞋曝光

記者鮑璿安／台北報導

New Balance 去年2023年與日本棒球巨星大谷翔平展開合作，這股旋風終於吹到台北，今起在台北101打造《New Balance 大谷翔平限定特展》，展示聯名服飾、大谷翔平的首款簽名棒球訓練鞋「Ohtani 1」，更以趣味的九宮格佈景，向民眾發起投擲挑戰！

▲New Balance與大谷翔平聯名系列以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色。（圖／品牌提供）

New Balance與大谷翔平聯名系列以棒球為核心，設計元素貫徹經典大地色和沼澤綠色，活力呼應棒球場的草皮，更將棒球獨有的縫線元素注入衣著；多口袋設計展現二刀流身手，系列單品涵蓋棒球教練外套、短袖上衣、棉質長褲等，也能夠驚喜發現大谷翔平專屬跑壘標誌，描繪出他奔向一壘的英姿，眾多精緻細節一一打造出棒球迷們不可缺少的夢幻單品。

▲大谷翔平的首款簽名棒球訓練鞋「Ohtani 1」。（圖／品牌提供）

本次主角看點是大谷翔平的首款簽名棒球訓練鞋「Ohtani 1」，在球迷引頸期盼下終於曝光了，運用白金與黑色色調相當有質感，鞋頭處加人相似於日本職棒球場天花板的立體三角花紋，品牌設計團隊更參考大谷的專業意見 ，考量到投打雙棲的特殊需求，選擇擁有能量回饋的 Fuelcell 科技中底以及高抗磨材質鞋身，搭配出完整的「大谷翔平style」。





▲即日起至7月22日展開的《New Balance 大谷翔平限定特展》，展示了為大谷翔平打造的限量棒球手套。（圖／品牌提供）

即日起至7月22日展開的《New Balance 大谷翔平限定特展》，除了迎來聯名服飾、鞋款之外，也帶來了趣味的九宮格投擲挑戰，讓民眾身臨其境感受棒球熱情，而且現場也展示了為大谷翔平打造的限量棒球手套，與日本工藝大師麻生茂昭攜手完成，手套上印有「AZKSO17」的型號，代表以日本製造的 A2K 手套為藍本，同時致敬大谷的背號 17，腕帶處更繡上 NewBalance 經典鞋履574，形成雙方的美好致敬。

▲ Nike x Jacquemus 最新聯名色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷 。（圖／品牌提供）

同時，Nike x Jacquemus第三度話題聯名終於公開，兩大品牌於2022年首度攜手，實現了精品設計和運動風格的完美结合，本次獻上最新聯名系列，涵蓋多套運動服裝、Le Swoosh包款以及全新Nike x Jacquemus Air Max 1聯名鞋款。色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷，在上次聯名就熱賣一空的當紅Le Swoosh包也迎來三款全新配色；聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感，連鞋底也非常有獨特性，實現機能性最大化。該系列將於7月23日登陸Nike平台，Le Swoosh時尚包款及Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款及服飾系列將透過Nike.com 以及Nike指定店點發售。