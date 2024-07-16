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總掌握不到韓妝的輕透感？也許妳的「白開水底妝」第一步就錯了

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

2024年「白開水底妝」絕對是最潮流的韓妝趨勢，比起過去強調各種色彩的妝容，色澤不飽和、零粉感的底妝，都是最佳淡顏標準，展現出清冷感的御姐氛圍，同時更可以顯露出年輕感，韓系彩妝師李昀熹也分享多個最新的韓妝趨勢，快來立刻學起來。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃妝前乳取代底妝

想要打造沒有粉感的妝容，除了手技，產品也是關鍵，李昀熹就推薦，可以挑選蜜桃膚色調的妝前乳，透過淡淡溫柔的色澤修飾肌膚蠟黃與暗沉，冷暖膚色都可以輕鬆使用，但是又不會像粉底液一樣過於遮瑕、有粉感，就宛如天生好肌膚一樣的感覺，卡粉、脫妝更是通通不會來。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃下手用量很關鍵

妝前乳雖然上起來很自然，但手法更是讓它超貼膚的關鍵，擠出適量之後，可以先在手上勻開用量，讓手指沾取輕薄的妝前乳，然後從顴骨比較容易有瑕疵的部位先上，全臉均勻鋪開之後，針對眼下三角、鼻翼可以稍微加強，讓視覺中心更無瑕，臉頰兩側更輕薄。

白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

＃蜜粉加強定妝

比起過去滿臉光澤的韓妝，近年越來越向霧面靠攏，李昀熹就推薦可以使用膚色調的蜜粉，幫助加強持妝度，並且只輕拍在鼻翼、眉骨、下巴等比較容易出油的位置，兩頰依舊保持妝前乳淡淡的光澤，甚至更加分的小秘訣就是使用刷具，刷上眉毛、眼窩，可以幫助後續彩妝更持久，同時加強顯色度，另外，還能大範圍刷在髮際線，避免頭髮沾到臉頰。

【推薦單品】

＃I’M MEME 我愛修膚防曬妝前乳，40ml、售價350元

I’M MEME,NARS,心機彩妝,MAQuillAGE,東森自然美,妝前乳,白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

任何肌膚都可以使用的妝前乳，擁有超自然的提亮效果，修飾肌膚蠟黃、瑕疵，完全沒有粉感，三重超能科技粉體，一抹就可以輕鬆打造水潤感膚質，迅速達到修容級柔焦，沒時間底妝保養也沒關係，所羅門御用油成分，潤澤肌膚超有感，後續直接定妝即可。

＃NARS 裸光亮顏妝前凝乳，30ml、售價1750元

I’M MEME,NARS,心機彩妝,MAQuillAGE,東森自然美,妝前乳,白開水底妝,妝前乳,李昀熹,彩妝,化妝。（圖／品牌提供）

總能喚醒女性心中性感一面的NARS推出全新的裸光亮顏妝前凝乳，可以作為日間保養，也可以當作防曬的單品，水潤質地配以亮白珍珠混合配方，可以迅速打造肌膚光澤以及透明感，一抹秒掃黃，81%保養精華成分更可以增添保濕功效，後續底妝更服貼。

＃MAQuillAGE心機彩粧 星魅平衡持妝控妝前乳NEO，25ml、售價900元

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資生堂東京櫃旗下的心機彩粧將旗下經典妝前乳進行改版，推出星魅平衡持妝控妝前乳NEO，一次有紫色、膚色或是綠色三款可以選擇，其中，紫色與膚色更是帶有涼感設計，一抹沁涼保濕，同時又可以柔焦毛孔，幫助後續底妝更為服貼。

＃東森自然美 全效防護光采素顏霜，30g、售價2680元

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可以說是一瓶取代妝前、底妝的單品，裡面蘊含法國薔薇輝石、希俄斯島水晶之淚及專利10X膠原回彈科技，迅速可以做到提亮膚色的自然效果，同時達到深層滋潤與保濕，SPF50、PA++++防曬係數，做到全方位防護超有感。

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