星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

▲星巴克部分門市今公告「留位僅限15分鐘」，避免民眾佔位。（圖／記者陳美伶攝）

記者蔡惠如／綜合報導

有網友在Threads上表示今（7／16）天在星巴克看到門市公告，表示「幫朋友留位以15分鐘為限」，且客滿時會主動協助併桌，被消費者定義要「處理佔位的顧客」，留言多半正面支持，而星巴克也表示，此確實為門市的新政策，詳細規則以門市公告為主。

星巴克未限制用餐時間，是許多消費者想長期待在店內的首選咖啡廳之一，但也出現不少民眾直接佔用座位，有消費者直接「圈整區」，一坐就是一整天；不然就直接用包包佔位，被問起還說：「我朋友等下就來。」結果數小時都沒出現的情況，導致網路上出現不少抱怨文。

有網友今至星巴克發現新公告，貼出「因門市座位有限，我們希望提供每位入店顧客良好的體驗，如您有等候同行朋友的需求，座位保留以15分鐘為限。當門市座位客滿時，夥伴將主動協助併桌服務，感謝您的配合。」被民眾解讀成要「處理佔位」的消費者。

對此星巴克也表示，這確實是新的政策，詳細規則以門市公告為主，證實此項新規定。然而經記者實測，並非所有門市都有放上公告，可能是才剛實施或門市人員會看情況進行擺放。

大多數網友則對這新政策表示支持，「終於又能回去星巴克了」、「謝謝重視，一堆人佔著位置不消費，真正有消費的人無位置可坐」，但也有消費者表示店員又更累了，說不定提醒還會被奧客罵。