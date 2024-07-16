fb ig video ETtoday search mobile

學會當「60分媽媽」更難！避免被拋棄落差心理、也能培養孩子責任感

>

文／張楊　圖／幸福文化、momnuri_korea IG

媽媽。（圖／IG）

降低對自己的期待，學會做「60分媽媽」！

英國精神分析學家溫尼考特（Donald W. Winnicott）在1950年提出「60分媽媽」的概念，原文是「good enough mother」（夠好的媽媽），但是也有其他心理學家習慣稱為「60分媽媽」。

溫尼考特對「good enough mother」的定義是，媽媽會給予嬰兒期的孩子全然的關注，對孩子的需求幾乎完全滿足，但隨著時間推移，媽媽不太可能一直關注孩子，對孩子願望和需求的反應開始變緩變慢，而且隨著孩子能力的增長、自我意識的發展，媽媽不被孩子需要的情況越來越多，這時媽媽容易感受到「失敗」和「被拋棄」。如何應對這樣的感受？如果我們把對嬰兒期孩子的關注和對其需求的滿足程度定義為100分的話，那麼在那個階段過後，媽媽只需要做到60分就好，能做到這一點，就是「good enough mother」。

除此之外，我認為每位媽媽也要練習降低對自己所做事情的期待，把要求自己做到將近滿分的要求，改為「做到60分」即可，如此妳會發現自己活得更輕盈、更放鬆。

媽媽。（圖／IG）

別幫孩子「收拾爛攤子」

許多媽媽說帶孩子非常累，什麼事情都要盯著，就算提醒很多次，孩子也不見得會做，導致自己每天除了工作外，其餘時間全圍著孩子轉，完全沒有休息時間，更別說做自己喜歡的事情了，所以能量越來越低。

通常，有這種感受的媽媽都喜歡跟在孩子後面幫忙「收拾爛攤子」。例如：孩子進家門後脫了鞋就丟，媽媽就幫孩子把鞋子放進鞋櫃；孩子的書桌亂七八糟，媽媽就幫孩子整理；孩子到了學校發現忘記帶東西，媽媽馬上幫孩子送到學校。

這些媽媽會很困惑，明明說過那麼多次了，要他進門就把鞋放進鞋櫃、書桌要保持整潔、睡前把第二天的書包整理好，但孩子就是不聽。其實，如果幫孩子做這些事情會讓妳覺得「累」而不是享受，妳完全可以不做，還不如把收拾爛攤子的時間花在自己身上，當妳能量更高時，處理這些問題會更有耐心，更有智慧。

另外，站在孩子的角度看，正是因為他知道「反正媽媽會幫忙收拾」，所以總是不會自己做。

我現在雖然已經是兩個孩子的媽媽，但每次回到老家，母親還是會跟在我後面撿我掉在地上的頭髮，邊撿邊唸說：「怎麼掉這麼多頭髮，妳都沒看到嗎？妳看，這裡又有一根，到處都是。」

這個時候，我會習慣性地推卸責任：「我近視，看不到地上有頭髮啊。」這樣說完，我的內心如釋重負：「我確實近視，看不到啊。」但是在自己的家，我會非常主動地每天打掃地上的頭髮。

所以，我在娘家很少主動打掃地面，並不是因為我「近視，看不到」，而是因為我有一位隨時隨地跟在我後面替我「收拾爛攤子」的媽媽，心安理得地「推卸責任」，然後不再「為自己的行為負責」，反正我不做也有人幫我做。

這就是孩子的本能反應。

媽媽。（圖／IG）

如果一個孩子特別喜歡推卸責任，通常會反映出他的媽媽特別有能力，孩子會因此更加沒有責任心，這是很多家庭的現狀。比如媽媽很愛整潔，每天把家裡收拾得乾乾淨淨、整整齊齊，孩子可能就丟三落四，房間一片狼藉。媽媽每天不得不幫孩子收拾整理，時間久了，難免因一肚子怨氣而嘮叨。再比如，媽媽做事手腳俐落、非常有效率，但孩子可能拖拖拉拉，無論是做作業還是做別的事，總是在媽媽著急的催促聲中完成。

看起來很有責任感和能力的媽媽，卻可能養育出喜歡推卸責任的孩子。媽媽有責任心的本質沒有問題，媽媽的能力強也是好事，但如果毫無界限地無意識調動自己的責任心和能力，其實是把自己當成了拯救者③。

在拯救者媽媽的眼裡，孩子的所有問題都必須媽媽出手才能得到解決，小到準時吃飯、要吃一碗還是兩碗；做作業應該先讀國文還是數學，在什麼時間做完⋯等，都是媽媽「拯救」的範圍。

拯救者通常和受害者非常匹配。父母把自己放在拯救者的位置，孩子自然會對號入座，把自己放在受害者的位置，這樣他才需要拯救者。受害者的身分會賦予孩子「力量不夠、能力不行、我做不到」的「權利」，所以孩子可以安心地享受拯救者媽媽為自己做的一切，而不覺得自己亂扔東西、做作業慢吞吞有什麼問題，因為他們知道，反正媽媽會想辦法為他們解決問題。

每位拯救者媽媽心中的出發點都是給孩子更好的，所以想為孩子做更多。但是，深度陪伴孩子長大的過程，卻是父母為孩子做得越來越少的過程。因為真正的愛，不是以拯救者的心態去幫孩子解決問題，而是把責任還給孩子。

如果媽媽總是忍不住「拯救」孩子，那麼媽媽和孩子就會像磁鐵的正極和負極，只能牢牢地吸在一起，永遠無法分開。在這樣的養育方式下長大的孩子，無法成為具有生活人格和生活能力的人，只有把孩子的責任還給孩子，他們才能夠成長為自我負責的人。

最重要的是，媽媽也會因此擁有更多的時間關心自己，讓自己好好休息、有餘裕做喜歡的事情，充分地為自己補充能量。

③1968 年，美國心理學家卡普曼（Stephen B. Karpman, M.D.）提出了戲劇三角理論（Drama triangle），該理論將人際關係分為三個角色：拯救者（Rescuer）、受害者（Victim）和加害者（Persecutor）。在這個模型中，拯救者試圖幫助受害者，但往往會逐漸變成加害者，而受害者則會逐漸失去自主權和自我意識。這種關係是不健康的，容易導致雙方的痛苦和困惑。

 媽媽。（圖／IG）

書名：《我不是媽媽，是家庭CEO》

作者：張楊

暢銷書《深度陪伴》作者，《深度陪伴》在2018～2022連續4年獲得京東10本父母必看教育書籍，2018年曾獲當當家教類新書榜第一名。同時也是心理諮詢師，美國正面管教家長講師、美國平和式教養認證講師。

出版社：幸福文化

►已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

►LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦

►超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

關鍵字：

張楊, 育兒, 母親, 媽媽, 親子, 幸福文化

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

貓奴荷包要空了！超可愛貓咪指甲油細節滿滿　連顏色都是按照毛色調配 夏季衣物汗臭、泛黃洗不乾淨？5大妙招重現乾淨原型 日本便利商店推出「透明布丁」超神秘！連焦糖醬都沒有顏色 韓妞都在畫「淡顏妝容」學會了嗎？妝前乳取代粉底超重要 最容易背信忘義的三大星座！TOP 1容易受好奇心驅使忘記承諾 狂吃不胖的2個夏日食譜！備料超簡單、隨便拌一拌都美味又減脂 減少癌症、老人癡呆風險！營養師推薦超市就可以買到的抗發炎食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面