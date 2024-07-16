學會當「60分媽媽」更難！避免被拋棄落差心理、也能培養孩子責任感

文／張楊 圖／幸福文化、momnuri_korea IG

降低對自己的期待，學會做「60分媽媽」！

英國精神分析學家溫尼考特（Donald W. Winnicott）在1950年提出「60分媽媽」的概念，原文是「good enough mother」（夠好的媽媽），但是也有其他心理學家習慣稱為「60分媽媽」。

溫尼考特對「good enough mother」的定義是，媽媽會給予嬰兒期的孩子全然的關注，對孩子的需求幾乎完全滿足，但隨著時間推移，媽媽不太可能一直關注孩子，對孩子願望和需求的反應開始變緩變慢，而且隨著孩子能力的增長、自我意識的發展，媽媽不被孩子需要的情況越來越多，這時媽媽容易感受到「失敗」和「被拋棄」。如何應對這樣的感受？如果我們把對嬰兒期孩子的關注和對其需求的滿足程度定義為100分的話，那麼在那個階段過後，媽媽只需要做到60分就好，能做到這一點，就是「good enough mother」。

除此之外，我認為每位媽媽也要練習降低對自己所做事情的期待，把要求自己做到將近滿分的要求，改為「做到60分」即可，如此妳會發現自己活得更輕盈、更放鬆。

別幫孩子「收拾爛攤子」

許多媽媽說帶孩子非常累，什麼事情都要盯著，就算提醒很多次，孩子也不見得會做，導致自己每天除了工作外，其餘時間全圍著孩子轉，完全沒有休息時間，更別說做自己喜歡的事情了，所以能量越來越低。

通常，有這種感受的媽媽都喜歡跟在孩子後面幫忙「收拾爛攤子」。例如：孩子進家門後脫了鞋就丟，媽媽就幫孩子把鞋子放進鞋櫃；孩子的書桌亂七八糟，媽媽就幫孩子整理；孩子到了學校發現忘記帶東西，媽媽馬上幫孩子送到學校。

這些媽媽會很困惑，明明說過那麼多次了，要他進門就把鞋放進鞋櫃、書桌要保持整潔、睡前把第二天的書包整理好，但孩子就是不聽。其實，如果幫孩子做這些事情會讓妳覺得「累」而不是享受，妳完全可以不做，還不如把收拾爛攤子的時間花在自己身上，當妳能量更高時，處理這些問題會更有耐心，更有智慧。

另外，站在孩子的角度看，正是因為他知道「反正媽媽會幫忙收拾」，所以總是不會自己做。

我現在雖然已經是兩個孩子的媽媽，但每次回到老家，母親還是會跟在我後面撿我掉在地上的頭髮，邊撿邊唸說：「怎麼掉這麼多頭髮，妳都沒看到嗎？妳看，這裡又有一根，到處都是。」

這個時候，我會習慣性地推卸責任：「我近視，看不到地上有頭髮啊。」這樣說完，我的內心如釋重負：「我確實近視，看不到啊。」但是在自己的家，我會非常主動地每天打掃地上的頭髮。

所以，我在娘家很少主動打掃地面，並不是因為我「近視，看不到」，而是因為我有一位隨時隨地跟在我後面替我「收拾爛攤子」的媽媽，心安理得地「推卸責任」，然後不再「為自己的行為負責」，反正我不做也有人幫我做。

這就是孩子的本能反應。

如果一個孩子特別喜歡推卸責任，通常會反映出他的媽媽特別有能力，孩子會因此更加沒有責任心，這是很多家庭的現狀。比如媽媽很愛整潔，每天把家裡收拾得乾乾淨淨、整整齊齊，孩子可能就丟三落四，房間一片狼藉。媽媽每天不得不幫孩子收拾整理，時間久了，難免因一肚子怨氣而嘮叨。再比如，媽媽做事手腳俐落、非常有效率，但孩子可能拖拖拉拉，無論是做作業還是做別的事，總是在媽媽著急的催促聲中完成。

看起來很有責任感和能力的媽媽，卻可能養育出喜歡推卸責任的孩子。媽媽有責任心的本質沒有問題，媽媽的能力強也是好事，但如果毫無界限地無意識調動自己的責任心和能力，其實是把自己當成了拯救者③。

在拯救者媽媽的眼裡，孩子的所有問題都必須媽媽出手才能得到解決，小到準時吃飯、要吃一碗還是兩碗；做作業應該先讀國文還是數學，在什麼時間做完⋯等，都是媽媽「拯救」的範圍。

拯救者通常和受害者非常匹配。父母把自己放在拯救者的位置，孩子自然會對號入座，把自己放在受害者的位置，這樣他才需要拯救者。受害者的身分會賦予孩子「力量不夠、能力不行、我做不到」的「權利」，所以孩子可以安心地享受拯救者媽媽為自己做的一切，而不覺得自己亂扔東西、做作業慢吞吞有什麼問題，因為他們知道，反正媽媽會想辦法為他們解決問題。

每位拯救者媽媽心中的出發點都是給孩子更好的，所以想為孩子做更多。但是，深度陪伴孩子長大的過程，卻是父母為孩子做得越來越少的過程。因為真正的愛，不是以拯救者的心態去幫孩子解決問題，而是把責任還給孩子。

如果媽媽總是忍不住「拯救」孩子，那麼媽媽和孩子就會像磁鐵的正極和負極，只能牢牢地吸在一起，永遠無法分開。在這樣的養育方式下長大的孩子，無法成為具有生活人格和生活能力的人，只有把孩子的責任還給孩子，他們才能夠成長為自我負責的人。

最重要的是，媽媽也會因此擁有更多的時間關心自己，讓自己好好休息、有餘裕做喜歡的事情，充分地為自己補充能量。

③1968 年，美國心理學家卡普曼（Stephen B. Karpman, M.D.）提出了戲劇三角理論（Drama triangle），該理論將人際關係分為三個角色：拯救者（Rescuer）、受害者（Victim）和加害者（Persecutor）。在這個模型中，拯救者試圖幫助受害者，但往往會逐漸變成加害者，而受害者則會逐漸失去自主權和自我意識。這種關係是不健康的，容易導致雙方的痛苦和困惑。