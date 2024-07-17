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「最後吞噬我們的往往是內心的沉淪」從憂鬱低潮自救的實操辦法

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失落。（圖／達志示意圖）

文／老楊的貓頭鷹　圖／高寶書版、達志示意圖

再遙不可及的目標，如果除以N年，再拆成三百六十五份，就都是一些力所能及的小事；再微不足道的小事，如果乘以三百六十五天，再乘以N年，也都能成為大事。

你要做的是先試著把眼前的小事做好，先把腳下的這幾步走好，用一個接一個的、極其微小的實際行動，去打破以往的慣性和當下的困局。

要永遠記住，當你快撐不住的時候，困難也快撐不住了。

每個人都會經歷傳說中的「低潮期」，也有人稱之為「人生的至暗時刻」。

它可能是親人離世，可能是受了情傷，可能是被壓力壓得透不過氣來，可能是被迫待在一個討厭的圈子裡卻毫無辦法，可能是被繁雜的生活日常困得動彈不得，可能是非常辛苦但徒勞無功，可能是萬般用心卻不被理解……總之是暫時沒辦法解決，別人又幫不上忙。

怎麼度過呢？ 還得靠自己救自己。

失落。（圖／達志示意圖）

何為「救自己」？

就是自己對自己的情緒負責，不帶怒氣出門，不帶怨氣工作，不枕著煩惱睡覺；就是尊重自己的感受，根據個人意願去社交或者絕交，去大方消費或者做鐵公雞，去玩或者宅；就是爭取把簡單的食物做得美味，把樸素的服飾穿得舒服，把不大的房子整理整潔，把難搞的日子過得「也還行」。

還包括，在煮飯的時候把米和水的比例弄精準了，在做菜的時候把油鹽跟火候熟練掌握，在寫東西的時候把標點符號都弄對了，在洗漱之後把檯面收拾乾淨了，在出門之前把頭髮和衣領打理整齊了……身處至暗時刻，往往最後吞噬我們的，不是處境的黑暗，而是內心的沉淪

所以，越是難熬，就越要打起精神，化精緻的妝，穿得體的衣裳，吃喜歡的東西，做想做的事情……只要你還在努力讓自己保持一個「戰士」的姿態，你就沒輸。

你精心搭配的衣服就是你的戰袍，你的興趣愛好就是你的武器，你內心的振作就是你的衝鋒號。

具體來說，你可以試試這麼做：停止自我攻擊。

失落。（圖／達志示意圖）

責任上一手包辦也好，能力上妄自菲薄也罷，都不會讓糟糕的現狀變好一點，只會讓你感覺更糟。與其陷在「我怎麼這麼沒用」的消極情緒裡，不如借此機會去看一本書，去跑五公里，去拍一朵花，去吃一份麻辣燙。

設定時長。

這件事熬不住了，那就允許自己emo（emotional）五分鐘；那件事受不了了，那就允許自己躊躇到下午三點半……允許自己emo一會，但emo完之後還要繼續發光。

學點什麼。

可以是學車，學某個軟體，學心理學課程，學畫畫，學書法，學做飯……學習新東西可以讓你獲得成就感，而成就感可以帶你走出低落情緒。

規律作息。

有很多實驗都證明過，人只要作息顛倒，就會產生負面情緒。誠如富蘭克林所說：「我從未見過一個早起、勤奮、謹慎、誠實的人抱怨命運不好。」

相信自己。

這裡說的相信自己，不只是什麼事情都覺得「我能行」，還包括竭盡全力之後坦然地承認「我不行」，以及面對討厭的人能夠大方地說「我不想行」。

拍拍胸脯說「問題不大」。

小時候覺得忘記帶作業是天大的事情，高中的時候覺得沒考上大學是天大的事情，畢業的時候覺得沒找到工作是天大的事情，戀愛的時候覺得和喜歡的人分手是天大的事情，但現在回頭看，都問題不大。

認真記錄。

記錄今天的見聞感受，記錄自己的情緒變化，記錄天氣，甚至記錄一隻鳥在窗外經過……在麻木不仁的日子裡，認真記錄就是在無聲反抗；在人生至暗的那些天，過好今天就是在自我救贖。

換個地方。

當你用遍了所有的方法，仍然不能自救時，那就想辦法逃離此地吧。不要計較成本，不要留戀過去，換個環境，放空一下。

做點積極的事。

真誠待人、精心準備食物、認真完成工作、臭美地自拍、深情地唱歌、盡興地運動、睡到自然醒……這些小事就像消消樂一樣神奇，可以清除腦子裡臃腫的私心雜念和生活中頑固的七零八碎。

尋求幫助。

可以是找朋友散步，找父母談心，和戀人袒露脆弱，也可以找諮商心理師，甚至是尋求藥物干預。

切記，「感到被愛」可以治好大部分的心裡不爽，專業的心理疏導可以帶我們走出情緒的死胡同，而藥物調節可以改變我們的激素分泌。好好活著。

不是「認命了」，不是「就這樣算了」，更不是合理化自己的懦弱或者懶惰，而是帶著一種「老子早晚會死」的信念，然後像死過一次又拿到了「復活卡」那樣，熱烈、鮮明、清晰、專注地好好活著。

世間事大抵如此，走下去，慢慢就會，走過去。

失落。（圖／達志示意圖） 

書名：《在哪裡跌倒，就在哪裡躺好》

作者：老楊的貓頭鷹

用後腦勺盯著這個功利世界的85後貓奴，惜時惜命，喜用炙熱的文字揭穿並非靜好的歲月。不負責疼愛你，只想要喚醒你。

出版社：高寶文學

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關鍵字：

老楊的貓頭鷹, 高寶書版, 成長

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