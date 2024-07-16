安格斯12星座一周運勢7／15～7／21　金牛聲量轉強、摩羯感情甜蜜帶好運

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座這周熱血滿滿，環境中的阻力只會讓你愈挫愈勇，對於既定的目標堅定不移！愛情運勢揚升，已有伴侶的牡羊，會強烈地感受到甜甜的戀愛氛圍在四周圍繞，在火星三宮之下，屬於你的獨特魅力將使你在人群中更為閃亮耀眼。而這段時間單身者社交圈活絡，有短暫邂逅但未必能長久發展。

金牛 4.21～5.20



火星停留本命宮中，挾帶著金水合相的能量，整體來說這周金牛座本我意識強，人際中聲量轉強，能從邊緣走回核心，成為左右重要事務的背後推手，然而感情宮位相對偏弱，環境中並無實質助力，單身者進度停滯，有對象者也可能要當心生活中的阻力拉開了彼此的距離，可能聚少離多，請多珍惜彼此陪伴的時光。

雙子 5.21～6.20



左有土海合相、右有冥王星逆行，雙子這周將處在一個左右都卡、難以施展強項的尷尬時期，雖然金星的引導下人際、社交圈人氣火紅，不過感情仍缺乏動能，只能說彼此都有點意興闌珊，熱辣辣的夏季不想為感情的枝微末節惹得一肚子火，不妨把重點把在自己身上，開心與知己好友玩樂，其它感情不如就交給緣分吧！

巨蟹 6.21～7.21



這周巨蟹座可說是多喜臨門，已經打底了好段時間的你，近期總算能迎來注目，憑藉著本身專長與才華，能在職場上嶄露頭角，就算本身有點社恐，近期仍有不錯的人際互動，有機會經營出新的朋友團，生活也多采多姿，對於單身的人來說，很可能就在眾人之中發現自己心儀的對象。已有伴侶的彼此間還需要找到對的溝通模式。

獅子 7.22～8.22



與其像個無頭蒼蠅般瞎忙，倒不如重新調配自己的時間，釐清工作與生活！底部打滾許久的獅子座，這周工作表現全速前進，人群中你的能見度變高，洋溢的才華發光發熱，同時在多方助力下有逢凶化吉的好運。桃花運勢佳，能透過朋友邀約活動而有進一步的互動；有對象的還要更有耐心一些，感情的走向終究能如願以償。

處女 8.23～9.22



雖然整體環境充滿了變動和不穩定，但本周處女座在工作上能夠掌握最佳的行動策略，人際和感情方面也能結識對自己有幫助的人。如果處女座想要脫單或擴展社交圈，本周可以利用金水的能量，通過朋友的介紹來遇見合適的對象。

天秤 9.23～10.22



看似一成不變、百無聊賴的夏天，天秤座就是有辦法轉化負能量，以開放（旁觀）的心態欣賞周遭，這周的你金水合相在玩樂宮位，快樂的玩耍出遊能療癒你失衡已久的身心靈，人際之間能扮演最佳聽眾，為朋友分憂，務必明哲保身，別干預或參與其中。感情在火星助攻下行動力持續提升，單身者愛情只要添些自信，就有一氣呵成的強勢能量。

天蠍 10.23～11.22



天蠍這周整體來說好消息多於壞消息，雖然受到冥王星逆行的消極力道影響甚多，感情線有些複雜凌亂，不過人際圈旺，近期可說是人氣大熱，可以先從興趣或玩樂方面切入，結交到投緣的朋友，工作上順帶結識認同你的盟友，打拚的路上你一點都不孤單！只是表面上桃花甚多但實際能有發展的極少，無疾而終的主因大多與你不確定的態度有關。

射手 11.23～12.21



明知道乾著急也於事無補，不過感情宮中受到火星持續的進擊，射手也像個渴愛的巨人般，愈是熱鬧人多的場合，愈容易感到一種難以言喻的孤獨感，這周的你看到身邊出雙入對的情侶檔，難免嫉妒羨慕，單身者更希望能早早脫單，不過星盤上透露著此刻還有最後幾哩路要完成，與其先談戀愛，不如善用人際魅力，先拓展人際圈，自然就有命定的人選。

摩羯 12.22～1.19



背負著土海冥帶來的重重壓力，這周摩羯忙碌依舊，每件事恐怕花上比以往更多的心力，才有辦法維持過去的水平，但一有粗心不慎，就可能被旁人拿放大鏡來檢視或究責，這段時間與其消沉，別忘了還有火星在感情宮位形成的推進力，這周感情會是療癒心情的安神良藥，情人或心上人給你的關心或意見，都可能給你新的啟發，情感愈甜也意謂著與好運愈靠近。

水瓶 1.20～2.18



行星持續維持運行，也將水瓶帶入一個十分平穩的時期，這段時間不見得事事都能心想事成，不過在金水合相之下，水瓶想要做的事情大都能按計劃達成，整體表現可圈可點，人際活動會慢慢變多，心情上也會輕鬆不少。想從內而外的煥然一新，那麼減低發表意見的音量，只要溫柔一點點就能事半功倍的散發魅力。

雙魚 2.19～3.20



歷經一番不算順遂的運勢後，雙魚這周止跌回升，好運總算再度向你靠攏，這段時間雙魚表現漸入佳境，許多計劃都能在你的腦子裡成形，只要時機成熟就可能付諸行動。愛情方面，開朗的笑容會是魚兒提升緣分的秘密武器，雖然偶爾耍任性發脾氣的模樣令人不敢恭維，但是喜怒哀樂明顯的特質，正是雙魚最迷人的地方。

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