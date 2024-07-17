紅寶之吻高訂唇膏全新彩殼更奢華　絕美40色號亮點一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏自2009年首度上市以來，就一直是明星商品，客製化珠寶彩殼更是一大重點。今年全新升級上市，推出2款質地共40色，以及9款全新彩殼。

全新嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏

紅寶之吻高訂唇膏是2009年由珠寶家羅涵茲柏美（Lorenz Bäumer）設計，加上了附有鏡子的金屬殼，並在2018年成為了客製化款式，且每一季彩殼都會經過重新設計、限量上市。

今年，在嬌蘭彩妝創意總監Violette的主導下，Rouge G紅寶之吻全新升級，從成分、色選、質地到彩殼都一次更新。

紅寶之吻高訂唇膏升級亮點

1. 2款質地和豐富40色

首先最大的亮點就是一次隆重推出40個色選，包含了經典緞光和絲絨霧面質地。雖然呈現的妝效不同，但使用感受都是輕盈又滑順。緞光質地更加保濕，也能替雙唇帶來自然柔嫩的光澤；絲絨霧面質地妝效霧中帶光，持妝之餘也不會因為乾澀而不適甚至顯唇紋。

嬌蘭彩妝創意總監Violette對色彩擁有極高敏感度，獨家調製出五大色系：法式正紅、高貴珊瑚、浪漫玫紅、誘惑酒紅及貼身裸感，共推出40種色號，其中24色為緞光唇膏，16色為絲絨唇膏。

2.保養成分更升級

要達到不論質地都能擁有舒適的使用感受，成分升級就顯得很重要。這次高訂唇膏蘊藏了89%的保濕成分，開發了天然來源的蠟質，包含百合花精油提取物，且揉合甜杏仁油，具有保濕、柔嫩、豐盈的功效，不只唇膏用起來輕盈滑順，也讓唇部自然豐潤。

3. 全新彩殼

一別過往銀色金屬外殼，這次從唇膏蕊芯到彩殼都換上金黃色的殼，同樣具有獨到的雙鏡設計，但變得更加明亮出彩。同時呼應環保和減碳，不僅彩殼的重量減輕19%，製造過程也經過改善，有效降低30%的二氧化碳排放量。

說到紅寶之吻高訂唇膏，不能不提的就是經典又多變的彩殼。「我特別為這次全新Rouge G紅寶之吻設計彩殼，就好比妳將一件經典款服飾搭配上優雅、風格突出的配件。這9款彩殼，或者也可以說是彩妝護身符，已經準備好驚豔全場了。」嬌蘭彩妝創意總監Violette這麼說。

每一季都會重新再造的彩殼，這次先推出3大系列：經典皮革、裝飾藝術和個性圖騰，一共9種彩殼，想要怎麼挑都沒問題。

Rouge G紅寶之吻高訂唇膏必買色號推薦

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