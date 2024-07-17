fb ig video ETtoday search mobile

紅寶之吻高訂唇膏全新彩殼更奢華　絕美40色號亮點一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏自2009年首度上市以來，就一直是明星商品，客製化珠寶彩殼更是一大重點。今年全新升級上市，推出2款質地共40色，以及9款全新彩殼。

全新嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏

紅寶之吻高訂唇膏是2009年由珠寶家羅涵茲柏美（Lorenz Bäumer）設計，加上了附有鏡子的金屬殼，並在2018年成為了客製化款式，且每一季彩殼都會經過重新設計、限量上市。

今年，在嬌蘭彩妝創意總監Violette的主導下，Rouge G紅寶之吻全新升級，從成分、色選、質地到彩殼都一次更新。

紅寶之吻高訂唇膏升級亮點

1. 2款質地和豐富40色

首先最大的亮點就是一次隆重推出40個色選，包含了經典緞光和絲絨霧面質地。雖然呈現的妝效不同，但使用感受都是輕盈又滑順。緞光質地更加保濕，也能替雙唇帶來自然柔嫩的光澤；絲絨霧面質地妝效霧中帶光，持妝之餘也不會因為乾澀而不適甚至顯唇紋。

嬌蘭彩妝創意總監Violette對色彩擁有極高敏感度，獨家調製出五大色系：法式正紅、高貴珊瑚、浪漫玫紅、誘惑酒紅及貼身裸感，共推出40種色號，其中24色為緞光唇膏，16色為絲絨唇膏。

2.保養成分更升級

要達到不論質地都能擁有舒適的使用感受，成分升級就顯得很重要。這次高訂唇膏蘊藏了89%的保濕成分，開發了天然來源的蠟質，包含百合花精油提取物，且揉合甜杏仁油，具有保濕、柔嫩、豐盈的功效，不只唇膏用起來輕盈滑順，也讓唇部自然豐潤。

3. 全新彩殼

一別過往銀色金屬外殼，這次從唇膏蕊芯到彩殼都換上金黃色的殼，同樣具有獨到的雙鏡設計，但變得更加明亮出彩。同時呼應環保和減碳，不僅彩殼的重量減輕19%，製造過程也經過改善，有效降低30%的二氧化碳排放量。

說到紅寶之吻高訂唇膏，不能不提的就是經典又多變的彩殼。「我特別為這次全新Rouge G紅寶之吻設計彩殼，就好比妳將一件經典款服飾搭配上優雅、風格突出的配件。這9款彩殼，或者也可以說是彩妝護身符，已經準備好驚豔全場了。」嬌蘭彩妝創意總監Violette這麼說。

每一季都會重新再造的彩殼，這次先推出3大系列：經典皮革、裝飾藝術和個性圖騰，一共9種彩殼，想要怎麼挑都沒問題。

Rouge G紅寶之吻高訂唇膏必買色號推薦

一共40個色號到底怎麼挑？以下精選出最襯膚色的5個必買色號！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024腮紅推薦！顯嫩減齡的百搭色集合，還有今年必學的3種頰彩畫法

●2024指甲油推薦！uka貓咪款太萌、PAUL & JOE西洋菊推新色、NAIL HOLIC粉紅控

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 嬌蘭, 紅寶之吻高訂唇膏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

「公主病」星座Top 3！冠軍一言不合就變臉　難伺候到了極點

「公主病」星座Top 3！冠軍一言不合就變臉　難伺候到了極點

你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀 安格斯12星座一周運勢7／15～7／21　金牛聲量轉強、摩羯感情甜蜜帶好運 喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果 最愛推卸責任三大星座！TOP 1能拖就拖　常常讓爛事擴大到難以處理 比芳香劑更好用！5個有效「去除廁所異味」小妙招 小S二女兒Lily扮OL超仙九頭身美照曝！媽媽在旁指導拍片好搶鏡 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面