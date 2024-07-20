fb ig video ETtoday search mobile

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

NewJeans Haerin代言Dior珠寶、宋慧喬代言Chaumet、李俊昊代言Piaget、韓韶禧Boucheron全球大使、BVLGARI全球代言人BLACKPINK Lisa，本篇一次盤點！

珠寶腕錶延攬氣質、價值觀和專業表現方面皆契合的名人來為自家產品代言站台，是最有效率建立出品牌鮮明形象的手法之一，透過代言人／大使／摯友與品牌所處不同領域的積累和影響力，能擴展至更多過去不曾接觸到的潛在顧客也是一大利多，另外一方面，能被門檻相對來說更高的精品品牌相中，自身的實力也絕對不容小覷，兩兩相互加持，絕對是1+1>2的加分策略。

品牌代言人or形象大使？

值得注意的是，部分品牌對於「代言人」、「大使」定義區別不大，差別只在於當地市場習慣用詞；有些品牌則有明確不同，如BVLGARI的「代言人」通常是全球性+全品項，「大使」則較偏向地域性或特定商品類別（如只有珠寶或配件或某個系列）；另外以Cartier來說，通常會先以「品牌摯友」的稱謂及形式，針對潛力新星來密切合作，如紅毯著裝贊助等，要拿下「大使」頭銜則是另外一回事。

回顧近年，最新消息是BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍 )成為法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，首波視覺廣告中，他穿搭最具代表性的Force以及Pain de Sucre系列，展演品牌的現代風格與陽光魅力！後續合作火花令人期待，一如Jin說：「請各位留意我們接下來的各種合作計劃。」

同樣也是來自BTS防彈少年團成員V金泰亨與卡地亞宣布合作，成為Cartier Panthère形象大使一員，他在廣告片中戴上鑽石戒指、美洲豹手環和Révélation d’une Panthère腕錶，堅定又電人的眼神，完美呼應全球市場行銷資深副總裁 Arnaud Carrez這樣說：「美洲豹的迷人魅力與光芒的不二人選。」

韓韶禧成為Boucheron寶詩龍全球品牌大使、NewJeans Haerin為Dior代言珠寶、法國珠寶商Chaumet與宋慧喬，再延攬「臉蛋天才」車銀優加入品牌好友行列，眼尖的你有沒有發現，韓星歐爸歐膩們儼然成為精品市場寵兒，除了是見證了韓國文化、戲劇、KPOP音樂近年於全球的風行與影響力，而就品牌端來說，韓國的珠寶腕錶消費市場表現更是逐年攀升。不論你是否偏愛韓流、珠寶腕錶精品，這些流量與帶貨力兼具的美好面孔必須認識！本篇一次盤點BTS、BLACKPINK、韓韶禧、NewJeans、李俊昊「韓星Ｘ珠寶腕錶精品代言」組合（依品牌英文字母排序）。

韓星代言17個珠寶腕錶精品品牌一覽

01.Boucheron 寶詩龍：韓韶禧（全球品牌大使）

02.BVLGARI 寶格麗：BLACKPINK Lisa（全球品牌代言人）

03.Chanel 香奈兒：BLACKPINK Jennie（全球品牌大使）、G-Dragon（全球品牌大使）、孔劉（韓國品牌珠寶腕錶大使）、金高銀（韓國品牌大使）

04.Cartier 卡地亞：BTS防彈少年團V金泰亨、BLACKPINK Jisoo（全球品牌大使）

05.Chaumet 尚美：宋慧喬（亞太區品牌大使）、車銀優（品牌摯友）

06.Chopard 蕭邦：韓國女團aespa（全球品牌形象大使）

07.Dior：NewJeans成員Haerin（品牌大使）

08.Fred：BTS防彈少年團Jin金碩珍（全球品牌大使）

09.Jaeger-LeCoultre 積家錶：金宇彬（品牌大使）

10.Louis Vuitton：李敏鎬（手錶與珠寶全球代言人）

11.Longines 浪琴：Suzy 秀智（裴秀智）（品牌形象大使）、鄭雨盛（代言人）

12.MIDO：金秀賢（亞洲區代言人）

13.Omega 歐米茄：玄彬（品牌大使）、韓韶禧（品牌代言人）

14.Piaget 伯爵：李俊昊（全球形象代言人）

15.RADO雷達：池昌旭（品牌代言人）

16.TAG Heuer 泰格豪雅：朱智勳（韓國品牌大使）、魏嘏雋（韓國品牌大使）

17.Tiffany & Co.：BLACKPINK Rosé（全球代言人）、BTS Jimin （全球代言人）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●BTS Jin金碩珍代言Fred！韓韶禧、Blackpink...韓星代言17個品牌盤點

● 《玫瑰的故事》劉亦菲私服珠寶穿搭同款特搜！LV、寶格麗入門款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 代言

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

愛吃回頭草的三大星座！TOP 1個性超念舊　心裡根本不能接受分手

愛吃回頭草的三大星座！TOP 1個性超念舊　心裡根本不能接受分手

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」

想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲 伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰 小心肌少症！營養師教6招自我檢測法　加碼增肌不怕胖6秘訣 5條曬不到太陽的涼爽步道！深入夢幻祕境藍寶石湧泉及台版奧入瀨溪 呵護寶寶嬌嫩肌膚！4款人氣嬰幼兒保養清潔品　bamford獲英國皇室御用 馬來西亞國王近億元「錶王」珠寶錶閃爆　名錶戴不完洩富豪身家 舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面