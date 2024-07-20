BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

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NewJeans Haerin代言Dior珠寶、宋慧喬代言Chaumet、李俊昊代言Piaget、韓韶禧Boucheron全球大使、BVLGARI全球代言人BLACKPINK Lisa，本篇一次盤點！

珠寶腕錶延攬氣質、價值觀和專業表現方面皆契合的名人來為自家產品代言站台，是最有效率建立出品牌鮮明形象的手法之一，透過代言人／大使／摯友與品牌所處不同領域的積累和影響力，能擴展至更多過去不曾接觸到的潛在顧客也是一大利多，另外一方面，能被門檻相對來說更高的精品品牌相中，自身的實力也絕對不容小覷，兩兩相互加持，絕對是1+1>2的加分策略。

品牌代言人or形象大使？



值得注意的是，部分品牌對於「代言人」、「大使」定義區別不大，差別只在於當地市場習慣用詞；有些品牌則有明確不同，如BVLGARI的「代言人」通常是全球性+全品項，「大使」則較偏向地域性或特定商品類別（如只有珠寶或配件或某個系列）；另外以Cartier來說，通常會先以「品牌摯友」的稱謂及形式，針對潛力新星來密切合作，如紅毯著裝贊助等，要拿下「大使」頭銜則是另外一回事。

回顧近年，最新消息是BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍 )成為法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，首波視覺廣告中，他穿搭最具代表性的Force以及Pain de Sucre系列，展演品牌的現代風格與陽光魅力！後續合作火花令人期待，一如Jin說：「請各位留意我們接下來的各種合作計劃。」

同樣也是來自BTS防彈少年團成員V金泰亨與卡地亞宣布合作，成為Cartier Panthère形象大使一員，他在廣告片中戴上鑽石戒指、美洲豹手環和Révélation d’une Panthère腕錶，堅定又電人的眼神，完美呼應全球市場行銷資深副總裁 Arnaud Carrez這樣說：「美洲豹的迷人魅力與光芒的不二人選。」

韓韶禧成為Boucheron寶詩龍全球品牌大使、NewJeans Haerin為Dior代言珠寶、法國珠寶商Chaumet與宋慧喬，再延攬「臉蛋天才」車銀優加入品牌好友行列，眼尖的你有沒有發現，韓星歐爸歐膩們儼然成為精品市場寵兒，除了是見證了韓國文化、戲劇、KPOP音樂近年於全球的風行與影響力，而就品牌端來說，韓國的珠寶腕錶消費市場表現更是逐年攀升。不論你是否偏愛韓流、珠寶腕錶精品，這些流量與帶貨力兼具的美好面孔必須認識！本篇一次盤點BTS、BLACKPINK、韓韶禧、NewJeans、李俊昊「韓星Ｘ珠寶腕錶精品代言」組合（依品牌英文字母排序）。

韓星代言17個珠寶腕錶精品品牌一覽



01.Boucheron 寶詩龍：韓韶禧（全球品牌大使）

02.BVLGARI 寶格麗：BLACKPINK Lisa（全球品牌代言人）

03.Chanel 香奈兒：BLACKPINK Jennie（全球品牌大使）、G-Dragon（全球品牌大使）、孔劉（韓國品牌珠寶腕錶大使）、金高銀（韓國品牌大使）

04.Cartier 卡地亞：BTS防彈少年團V金泰亨、BLACKPINK Jisoo（全球品牌大使）

05.Chaumet 尚美：宋慧喬（亞太區品牌大使）、車銀優（品牌摯友）

06.Chopard 蕭邦：韓國女團aespa（全球品牌形象大使）

07.Dior：NewJeans成員Haerin（品牌大使）

08.Fred：BTS防彈少年團Jin金碩珍（全球品牌大使）

09.Jaeger-LeCoultre 積家錶：金宇彬（品牌大使）

10.Louis Vuitton：李敏鎬（手錶與珠寶全球代言人）

11.Longines 浪琴：Suzy 秀智（裴秀智）（品牌形象大使）、鄭雨盛（代言人）

12.MIDO：金秀賢（亞洲區代言人）

13.Omega 歐米茄：玄彬（品牌大使）、韓韶禧（品牌代言人）

14.Piaget 伯爵：李俊昊（全球形象代言人）

15.RADO雷達：池昌旭（品牌代言人）

16.TAG Heuer 泰格豪雅：朱智勳（韓國品牌大使）、魏嘏雋（韓國品牌大使）

17.Tiffany & Co.：BLACKPINK Rosé（全球代言人）、BTS Jimin （全球代言人）

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