亞曼尼先生90歲了！關於美的10大金句：彩妝是強調原有的優點並非偽裝

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Giorgio Armani亞曼尼先生在2024年7月11日迎來他的90歲大壽，Armani Beauty同步歡慶，推出難得的致敬經典生日慶活動。而成立24年的Armani Beauty更有許多值得一提的小故事，一起來看看。

亞曼尼先生在1975年創立同名品牌，2000年跨足美妝成立Armani Beauty，不管是他或品牌都有很多有趣小軼事。

必知1. 90歲的亞曼尼先生從未抽過菸

關於Giorgio Armani亞曼尼先生的10件事。

1.亞曼尼先生的職業生涯始於1957年，當時他在百貨公司做櫥窗設計師及店員。

2.時尚產業並不是他的首選；在設計服裝之前，他學的是醫學（他對人體結構的理解有助於他設計服裝）。

4.亞曼尼先生擁有9處房產，包括法國、瑞士、美國、安提瓜各一處，義大利五處，以及一艘150英尺長的遊艇，名為 Maìn。

5.迄今為止，Armani已經為超過250部電影設計戲服。第一部是1980年的驚悚片《美國舞男》，他為李察吉爾設計戲服。

6.亞曼尼除了深根時尚相關項目之外，也有推出居家品牌（Armani／Casa）、甜點品牌（Armani／Dolci）、花藝品牌（Armani／Fiori）、頂級夜店（Armani／Privé Club）等。

7.在他的職業生涯中，他從未負債。

8.亞曼尼先生被認為是1970年第一件飛行夾克的創造者。

9.亞曼尼先生從未抽過一根菸。

10.自從他合夥人Sergio Galeotti於1985年過世後，亞曼尼先生是集團的唯一所有者。

必知2.亞曼尼先生關於美的10大金句



1.「真正的優雅不只是眾所矚目，而是令人永生難忘。」

2.「我的目標是引導出女人最完美的一面」

3.「我把工作與一切美的設計與形式緊密結合，這就是我生活的全部。」

4.「創造非凡的作品，你必須時時專注在那些最小的細節上。」

5.「完美亮麗的肌膚對女性而言，就像一件恰到好處的美麗衣裳。」

6.「我對彩妝品的期許和我的服裝哲學息息相關...它們完美包覆臉部肌膚、掩蓋瑕疵，無論層疊多少次，都絕對不會搶走女人原本肌膚的質感與最自然的光澤！」

7.「彩妝是強調原有的優點，並非偽裝。」

8.「我的粉底就要像我用的布料，質感要是最好的。」

9.「唇色，是女人的識別印記。」

10.「女人應該享受於色彩帶來的樂趣，因為它們可激發驚人的想像力。」

必知3.在台灣最熱賣的5樣商品



Armani Beauty產品眾多，其中在台灣最熱賣的就是這5樣。

1.超持妝絲絨水慕斯粉底

實現亞曼尼先生畢生追求的金句「修飾而非掩飾」，大膽採用扁平形狀的粉體代替一般常見的圓形球體，上妝時更能精準填平膚理，達到百分百貼膚效果，同時在光源照射下反射均勻，自然創造360度的完美遮瑕力。

超持妝絲絨水慕斯粉底也運用超輕潤精華油使粉底更水潤，搭配太空科技空氣凝膠取代傳統液態底妝，上粉同時補水兼控油，以及雙重質地轉換科技在粉底接觸肌膚瞬間化為絲絨觸感，平滑毛孔柔焦肌膚，有如為肌膚穿上隱形華服。

2.完美絲絨持久氣墊粉餅

粉體特別加強對於毛孔的修飾和服貼度，並運用高效控油科技，以細緻分子抵禦出油、有效吸附油脂，以達到整日不融妝的效果。蘊含獨家持色無瑕精華自然修飾均勻膚色修飾瑕疵。

當中還添加了丹荔萃取精華、玻尿酸分子等複合保濕精萃，讓妝效潤如水光。

3.「水胖丁」奢華絲緞訂製水唇釉

結合固態唇膏與液態唇彩優勢，以劃時代「雙重凝膠科技」以黃金比例70%水凝膠與30%色彩凝膠，打造水潤豐唇、濃郁顯色兼具的奢華絲緞訂製水唇釉，其中「水凝膠」添加大量保濕成分，「色彩凝膠」富含Armani高級訂製服的3種染料，在展現濃烈鮮豔色彩的同時也能感受到無懈可擊的果凍水感質地。

獨家「輕感水膜質地」轉換技術，一抹上唇即可感受輕盈薄透的舒適感，並保持長效持妝、不厚重、不脫色，實現水亮光澤雙唇。

4.「粉紅水精華」黑曜岩新生奇蹟精萃露

水感輕盈質地中結合三大頂級保養成分，包括能迅速改善肌膚乾燥的重生密蘿蘭、蘊含天然礦物質可高效修護的黑曜岩精萃、加強舒緩的地中海紅柚。

還特別添加維生素E與維他命C，補充肌膚所需營養，使肌膚穩定健康。加上天然保濕三重玻尿酸因子外、海藻醣迅速補充肌膚水分。比起一般化妝水，更像是能滲透肌底讓肌膚瞬間水潤透亮的水精華。

5.「黑霜」黑曜岩新生奇蹟乳霜

亞曼尼頂級保養「黑曜岩保養系列」中稱霸多年的王者乳霜。當中核心成分就是乾枯十年，僅需一滴水就能奇蹟復活的重生密蘿蘭「奇蹟賦活萃取」，結合富含天然礦物質的「黑曜岩活膚精萃」，能有效啟動肌膚深層修護力，持續讓肌膚更彈、嫩、透亮。

透過急速冷凍繁複工序製成的細緻純白雪融霜的質地，一抹瞬間從霜狀化為精油，更帶給肌膚前所未有潤而不膩的奢華護膚感。

同場加映：亞曼尼先生90大壽生日慶致敬經典

亞曼尼先生90歲大壽生日慶，Armani Beauty跟著致敬經典，2024／7／11～7／21共11天，在全台亞曼尼百貨專櫃和官網推出難得的歡慶活動。

1.經典紅氣墊組：選購完美絲絨持久氣墊粉餅的氣墊殼1個+補充蕊1個，享補充蕊正貨一個（每人限購一組，僅限紅色系列氣墊殼；贈送之蕊心和購買之蕊心需為同色號，贈品以櫃檯現貨為準，贈完為止）。

2.底妝單品組：選購2,700元以上任一底妝產品，享黑曜岩新生奇蹟精萃露30ml或黑曜岩新生奇蹟嫩膚露30ml（每人限購一組，贈品以櫃檯現貨為準，贈完為止）。

3.唇彩+底妝組：選購任一唇彩+2,700元以上底妝產品，享設計師水燦光影粉底(#3)5ml+超持妝絲絨水慕斯粉底(#3)5ml+奢華絲緞訂製唇膏精巧版#202（贈品以櫃檯現貨為準，贈完為止）。

必知4.在時裝秀後台有個小小實驗室



Armani Beauty很多彩妝的誕生都來自時裝秀秀場伸展台的後台！原來是因為Giorgio Armani時裝秀的後台設有一個Armani Runway彩妝實驗室（Lab Armani Runway），放著不同的顏料、彩妝原料、化妝工具，提供彩妝師即興創作為模特兒化妝，而在這過程中經常催生了新的產品。

像是大家熟悉的「紅管」奢華絲絨訂製唇萃就是有次在後台，彩妝師將兩種色料隨機混合在一起調配出來的，連質地都出乎意料輕薄顯色，大受亞曼尼先生讚賞，後續推出後果然也成了Armani Beauty極為暢銷的當家商品。

必知5.香水原本只是做給親朋好友的

Armani Beauty旗下的香氛「ARMANI PRIVÉ高級訂製香水」其實一開始只是亞曼尼先生本人做給自己與親友的香水，但低調奢華的香氣藏不住光芒，這些夢幻氣息逐漸傳出名聲，越來越多人想要獲得與收藏，最後才終於上市開賣！

目前ARMANI PRIVÉ高級訂製香水包括了：Les Eaux淡香水花園系列、一千零一夜系列、寰遊系列、收藏款系列。

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