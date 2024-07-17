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試開箱／專櫃眼影每顆不到200元！CP值超高的15周年限定盤要搶才有

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記者李薇／台北報導、攝影

日系彩盤總是兼具時髦與優雅，而且粉質一向讓人放心，近期就有不少值得注目的新品，喜歡質感眼妝的人絕對不能錯過。

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤，售價2500元

ADDICTION,RMK,SUQQU,彩妝,眼影盤,日系彩妝。（圖／記者李薇攝）

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慶祝ADDICTION成立15周年推出豪華15色大彩盤，誠意超滿，不僅從99色的魅癮眼采中精選熱賣色系，更加入7顆復刻色、8顆首次曝光的限量色，而且珠光、霓光、閃爍光、霧面4種質地一次擁有，不管是喜歡混搭的高階玩家或是新手入門，這一盤都是可甜可鹹的百搭之作，不管是單色或混合都能夠創造出極美的細緻眼妝，而且限量登場，一格不到200元的專櫃眼影，真的CP值有夠高。 

＃RMK 立體調色眼盤，售價2150元

ADDICTION,RMK,SUQQU,彩妝,眼影盤,日系彩妝。（圖／記者李薇攝）

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彩妝總監Yuki在今年秋妝把眾人帶到美國亞利桑那州，讓人歎為觀止的大峽谷國家公園、羚羊峽谷，大片橘色調、充滿高低錯落的岩石景觀，偶有綠植點綴其中，壯闊又堅韌的生命力，造就了這次的立體調色眼盤，日曬、紅土、仙人掌、波浪石階等，運用赭紅色交織金燦、蜂蜜黃色，或是枯葉綠揉合黃沙、雲母裸灰，層層堆砌出宛如山壁般的錯落深邃。

＃SUQQU 晶采盈緻眼彩盤，售價2600元

ADDICTION,RMK,SUQQU,彩妝,眼影盤,日系彩妝。（圖／記者李薇攝）

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將日本傳統美學「Miyabi－雅」的洗練感代入眼彩之中，2024年的秋季彩妝收納了日落與暮色的黃昏之美，紅色光亮濃淡交錯的華美景緻，綻放於眼部肌膚更顯露出氣質氛圍，不管是單擦或是疊色都不會顯濁的色調，絕對是這次眼影值得細細品味的絕妙之處，不同的顏色混合、單色暈染都可以呈現出不同美感，是SUQQU一直為人稱讚的關鍵。

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關鍵字：

ADDICTION, RMK, SUQQU, 彩妝, 眼影盤, 日系彩妝

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