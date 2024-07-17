喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

▲許多人都會把茶類和減肥連想在一起，營養師給出真實答案。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@nutruelife

茶類經常與不易形成體脂肪聯想在一起，市面上也有不少主打油切、減少油脂吸收的茶飲，而讓許多人認為「喝茶能幫助減肥」，到底喝茶能不能減肥，也成為不少人心中的疑惑。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就針對茶類與減肥的關聯做說明，快來看看跟你想得是否一樣。

蕭瑋霖表示，宣稱有減脂效果的這類型茶飲都會有「小綠人」的健康食品標章，標榜不易形成體脂肪，而茶類能讓人體不易形成體脂肪有以下2個原理。

＃幫助體脂肪分解

也就是能夠幫助人體中脂肪細胞的脂肪分解。

＃調節消化吸收功能



簡單來說，就像是澱粉需要經過澱粉酶分解，脂肪需要經過脂解酶分解，而這類型的健康食品可以減少這些酵素的作用，進而影響到營養素的吸收。

在衛生福利部審核通過的健康食品資料查詢網站上，可以查詢到有健康食品標章產品的有效成分，以及到底要喝多少才有效。以茶裏王的「濃韻烏龍茶」為例，依照健康食品資料查詢網站所列，有效成分是兒茶素（45±9mg/100ml），每天攝取1,200毫升，連續10周，有助於減少體脂肪形成，以及有效延長低密度脂蛋白之氧化耐受性。

綜合來說，大部分的產品要有效，一天都要超過喝一罐，而且要持續攝取至少7個禮拜以上才會有效果，有的產品還會添加麥芽糊精、菊苣纖維等難消化的纖維原料，促進消化道蠕動，增加排便。

針對「喝茶到底能不能減肥」這個問題，依照研究結果是可以的，選擇有小綠人標章的產品會比較有保障，不過都要持續很長一段時間，效率不高也很花錢。而且保健功效宣稱其實有個條件，必須是在「嚴謹的營養均衡、熱量控制以及適當的運動」為基礎，才會有效果。所以，想要減肥，飲食控制搭配運動才是重點。另一方面來說，可以把每天喝的含糖飲料改成這些茶類，也會是個不錯的選擇。