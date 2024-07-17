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夏天老曬黑？皮膚科醫師教「4步驟返白法」　掌握黃金7天白回來

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▲▼ 皮膚科醫師教曬後返白法4步驟。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師教掌握美白黃金期，做好曬後護理就不用擔心曬黑。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@ahc.official、小紅書@李藝恩Dr.meili

天氣越來越熱、太陽越來越大，你是不是也有曬黑曬傷的困擾？每到夏季就容易曬黑的人也別擔心，韓國皮膚科美女醫師李藝恩近日就分享了一套「曬後返白法」，抓住曬後7天的美白黃金期，用簡單4步驟做好曬後急救護理，讓你養成易白體質，再也不怕夏季過後變黑臉。

▲▼ 皮膚科醫師教曬後返白法4步驟。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

首先，李醫師表示，曬後會變黑，是因為皮膚在受到紫外線和高溫刺激後，為了保護自身而生成了過多的黑色素，不及時護理處理的話，就容易使肌膚受損、色素沉澱甚至老化。所以「曬後返白」的核心是要及時鎮定肌膚＋清除黑色素。

李醫師建議可使用生理食鹽水、美白精華、軟膜3項產品來搭配。先用生理食鹽水幫助降溫、舒緩敏感的肌膚，再用美白精華液護理曬後的膚色問題，最後用軟膜再次鎮定肌膚，幫助精華吸收。

▲▼ 皮膚科醫師教曬後返白法4步驟。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 1：濕敷生理食鹽水

在溫和清潔後，用冷藏過的生理食鹽水浸濕化妝棉進行濕敷，幫助降低皮膚溫度，濕敷10分鐘後，用清水簡單沖洗。

Step 2：用美白精華重點管理色沉

接著先在全臉均勻塗抹一遍美白精華液，針對容易色素沉澱的唇周或有斑點的部位，再用指腹按壓點塗一次，重點管理色素沉澱問題。

▲▼ 皮膚科醫師教曬後返白法4步驟。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：敷軟膜幫助精華吸收

選擇鎮定效果好的軟膜，全臉厚敷來幫助精華吸收，敷15分鐘後，將整片軟膜摘下。

Step 4：再次用美白精華＋乳霜

敷完軟膜後，建議再次塗抹美白精華，幫助鞏固效果，最後再抹上保濕面霜收尾。

最後李醫師也提醒，想要夏天不容易曬黑，除了多喝水、做好防曬，日常堅持正確使用護膚品也很重要。

關鍵字：

保養, 護膚, 曬黑, 曬後, 修復, 急救, 舒緩, 美白, 亮白, 濕敷, 方法, 秘訣, , 皮膚科醫師, 醫生

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