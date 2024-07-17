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「神級面膜」超進化！玻尿酸精華縫入纖維布料、超高濃度精華取代防腐劑

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季天氣炎熱來一片冰涼的面膜，可以迅速鎮定肌膚補水保濕，簡直是一大享受，近期就不少品牌推出精華液滿滿、CP值又超高的面膜，一周二到三次，幫肌膚密集補水。

＃肌研 光透潤玻尿酸纖維面膜，6片、售價399元

OUI ORGANIC。（圖／品牌提供）

片狀面膜能夠有效為肌膚注入營養，「面膜布」絕對是很重要的關鍵！樂敦製藥應用獨家技術，透過水針織法將玻尿酸精華織入面膜布纖維中，再吸附滿滿28ml的玻尿酸精華成份，等於是從最親膚的面膜布就開始補水潤澤，宛如果凍般的材質敷起來更是療癒滿點，能夠全面緊貼每一寸肌膚，達到最完美的導入效果。

＃m̄enom̄eno Fm全能修護面膜，5片、售價799元

m̄enom̄eno,唯有機,寵愛之名,自然美,Abysse,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

由張景嵐創辦的保養品牌m̄enom̄eno以敏感肌為基礎研發出的修護面膜，可以說是花費非常多心力才推出的單品，為了避免放入防腐劑，每一片的保濕成分都必須拉高到更強的濃度，來避免長菌變質，連布料都是特別選用日本大廠進口的棉籽絨纖維面膜布材質，可以吸附更多的精華，而且敏感肌或是孕婦都可以用。

＃OUI ORGANIC 玫瑰精萃煥顏保濕面膜，5片、售價1250元

OUI ORGANIC。（圖／品牌提供）

運用天然有機成分製作的玫瑰精萃煥顏保濕面膜，添加玫瑰精萃、玫瑰精油、珍珠母萃取等多重保濕植萃，無添加人工香精的成分，對於敏感肌膚極為友好，是很多人愛用就回不去的單品，可以迅速為肌膚保濕潤澤，淡雅的玫瑰花香更是能釋放身心壓力，讓整體膚況更加細緻。

【同場加映】

＃德卡 光淨白袪黑淡斑面膜，50ml、售價3300元

OUI ORGANIC。（圖／品牌提供）

2024年「複合酸類」保養正當紅，可以避免酸類單一濃度過高，造成肌膚刺激，更能夠針對淺中深層不同的狀態進行調理，德卡就推出光淨白祛黑淡斑面膜，由AHA、PHA以獨家比例打造的「12%亮白複合物」，迅速調理膚色不均、暗沉蠟黃等問題，乳狀質地延展性超高，塗抹於臉部肌膚15分鐘立刻煥亮白皙。

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關鍵字：

肌研, OUI ORGANIC, 面膜, 保濕, 補水, 德卡, m̄enom̄eno

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