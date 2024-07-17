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用IKEA打造高顏值戶外派對　8項單品超加分69元起

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▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）

▲IKEA用8款戶外露營單品為活動加分，GRILLTIDER上菜籃特價99元；GRILLTIDER烤肉叉組特價69元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著暑假的到來，戶外或露營野餐的活動也增多，想要打造質感更高、氣氛更好的回憶，巧用IKEA8款單品輕鬆加分，包括烤肉用具組、桌巾、水瓶和LED串燈等，增添儀式感，把握IKEA在7／24前的夏季出清活動，單品特價69元起也太正好，單筆消費滿500元還加送ISTAD保鮮袋兌換券。

超適合戶外露營的GRILLTIDER烤肉用具3件組，包含夾子、鏟子和烤肉刀，原價429元，特價249元，使用不鏽鋼和櫸木材質，耐用美觀，適合戶外燒烤和烘焙；GRILLTIDER烤肉叉組也很實用，6件裝特價69元，扁平設計讓食物在翻轉時不易掉落，不鏽鋼材質輕便耐用，易於清潔，附有把手便於懸掛收納。

▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）

▲GRILLTIDER烤肉用具3件組，包含夾子、鏟子和烤肉刀，特價249元；烤肉用托盤原價199元，特價99元。

烤肉用托盤是戶外派對的另一必備好物，原價199元，特價99元，使用不鏽鋼製成，適用於烤肉爐和烤箱，可以燒烤小塊蔬菜、肉塊和魚類，防止食物掉入炭火中；GRILLTIDER上菜籃能快速烹調薯條、雞塊等炸物，完成後可直接上菜，特價99元。

▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）

NÄBBFISK上菜盤／砧板一套2件，特價149元，這款上菜板既可用作砧板，也可用來擺放食物，適合戶外聚餐。側邊斜切設計增加質感，小巧便攜，頂部設有小孔方便懸掛收納。ENKELSPÅRIG水瓶設計簡約小巧，適合放在背包側袋或汽車杯架內，黑色圖樣搭配粉紅瓶蓋也粉時尚，特價79元。

▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）▲IKEA推8款戶外露營單品優惠。（圖／業者提供）

若想更有華麗感，由日籍設計師Hiroko Takahashi設計的SÖTRÖNN桌巾，色彩繽紛的不規則圖案最適合營造夏日氛圍，特價299元；SOLVINDEN LED裝飾燈串使用電池供電，不需要連接電源，適合放置在帳篷內或戶外，白底配黃色海浪設計，增添浪漫氣氛，特價219元。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

▲夏季來襲，家電品牌DIKE推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

看好戶外用品商機，雙全國際今年祭出一整套「夏季出遊」解決方案，除旗下熱門商品PHILIPS 1000W儲能行動電源之外，還有自家手提式三合一空調，省電速冷還可除濕，在帳篷內也能吹涼涼。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

DIKE近期在台推出手提式三合一空調，強調高效製冷，最低可達16度低溫，主打免排水免安裝，搭配便攜握把設計，戶外也能靈活移動，即使夏天露營在帳篷內，也可隨時隨地享受舒適涼風，還有除濕與送風功能，強調居家也適用，租屋族也可考慮看看。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

除手提式空調之外，雙全也推出PHILIPS 迷你行動循環扇、DIKE 全能扇，「PHILIPS 迷你行動循環扇」搭載7.5吋大扇葉，並可支援Type-C快充，最多可使用15小時，無線設計輕巧便攜好收納，可以掛在車上、內帳上方或是放置於野餐桌上；「DIKE 全能扇」採用無段式自由調節風量，並配備4種替換吹嘴，無論是搭帳時需要充氣墊床、野炊時的生火或是露營收帳時需要除塵、吹乾雨水都方便使用。

關鍵字：

露營, IKEA, 夏季, 出清, 單品

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