夏季喝正好！營養師曝「椰子水好處」　熱量低且又能補充電解質

▲椰子水很適合夏季飲用，腸胃不好勿飲用過量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，好想喝個椰子水清涼一下，營養師夏子雯分享，椰子水熱量低且又含有豐富維生素和礦物質，在炙熱的夏天特別適合，但記得適量飲用就好。

天氣熱除了能夠補充水分，這時候來杯清涼的椰子汁也是好主意，營養師夏子雯分享，椰子水的熱量低，每100毫升只有18大卡，又含有維生素和礦物質，可以補充水分以及電解質，在熱到不行、狂流汗的的夏天，很適合冰冰涼涼的飲用。

夏子雯解釋，新鮮椰子水喝起來有淡淡清香味，但如果不小心喝到變質壞掉的，就會聞到一股酸敗腐壞的發酵味，且顏色暗沉混濁，若是有發現塊狀物或是沉澱物千萬別喝下肚。

椰子水性質偏涼，腸胃不好的人若飲用過量，容易腹瀉，另外椰子水的鉀含量較高，腎功能不佳、洗腎、需控制鉀攝取量的人，都應該要注意飲用量。

▲椰子肉熱量高，食用需適量。

但要注意的是，雖然椰子果肉營養價值高，但是熱量也比較高，其中椰肉脂肪含有可抗病菌的月桂酸，同時富含膳食纖維，能夠幫助維持消化系統，促進腸胃蠕動，同時又有能幫助增添飽足感，做成湯品如椰子排骨湯、椰子雞湯，口味清爽又清香。