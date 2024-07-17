fb ig video ETtoday search mobile

夏季喝正好！營養師曝「椰子水好處」　熱量低且又能補充電解質

>

▲▼夏季喝正好！營養師曝「椰子水好處」 。（圖／Unsplash）

▲椰子水很適合夏季飲用，腸胃不好勿飲用過量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，好想喝個椰子水清涼一下，營養師夏子雯分享，椰子水熱量低且又含有豐富維生素和礦物質，在炙熱的夏天特別適合，但記得適量飲用就好。

天氣熱除了能夠補充水分，這時候來杯清涼的椰子汁也是好主意，營養師夏子雯分享，椰子水的熱量低，每100毫升只有18大卡，又含有維生素和礦物質，可以補充水分以及電解質，在熱到不行、狂流汗的的夏天，很適合冰冰涼涼的飲用。

夏子雯解釋，新鮮椰子水喝起來有淡淡清香味，但如果不小心喝到變質壞掉的，就會聞到一股酸敗腐壞的發酵味，且顏色暗沉混濁，若是有發現塊狀物或是沉澱物千萬別喝下肚。

椰子水性質偏涼，腸胃不好的人若飲用過量，容易腹瀉，另外椰子水的鉀含量較高，腎功能不佳、洗腎、需控制鉀攝取量的人，都應該要注意飲用量。

▲▼夏季喝正好！營養師曝「椰子水好處」 。（圖／Unsplash）

▲椰子肉熱量高，食用需適量。

但要注意的是，雖然椰子果肉營養價值高，但是熱量也比較高，其中椰肉脂肪含有可抗病菌的月桂酸，同時富含膳食纖維，能夠幫助維持消化系統，促進腸胃蠕動，同時又有能幫助增添飽足感，做成湯品如椰子排骨湯、椰子雞湯，口味清爽又清香。

關鍵字：

椰子水, 夏日飲品, 營養補充, 解渴, 消暑

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

「公主病」星座Top 3！冠軍一言不合就變臉　難伺候到了極點

「公主病」星座Top 3！冠軍一言不合就變臉　難伺候到了極點

你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀 安格斯12星座一周運勢7／15～7／21　金牛聲量轉強、摩羯感情甜蜜帶好運 喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果 最愛推卸責任三大星座！TOP 1能拖就拖　常常讓爛事擴大到難以處理 比芳香劑更好用！5個有效「去除廁所異味」小妙招 小S二女兒Lily扮OL超仙九頭身美照曝！媽媽在旁指導拍片好搶鏡 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面