Rosé手上超可愛的白色蛋蛋是什麼？難怪肌膚這麼白皙

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然一年四季都有陽光，但是夏天的紫外線特別強烈，防曬絕對要做好，才能抵抗變黑以及老化，最近就不少防曬新貨擁有高防護係數，使用起來更是不悶不黏膩，立刻準備起來。

＃Kiehl’s契爾氏 集高效清爽零油光UV水凝露，30ml、售價1500元

之前推出就很受到喜愛的集高效清爽UV防護乳，這次再度推出更加輕透的質地，小紅書實際評測給予超高評價，對於曬黑曬老防護力很強，水感凝露質地不僅使用起來超無感，更能幫助肌膚達到全面防護，辣木籽萃取物維他命E細緻毛孔，讓肌膚更加平滑水潤。

＃雪花秀 超輕透防水防曬乳，50ml、售價1800元

以人蔘作為核心成分的雪花秀，在2024年夏季推出全新防曬系列，上市就立刻成為BLACKPINK女團成員Rosé的愛用單品，韓妞人手兩條以上，幾乎沒有存在感的清爽質地，夏季也能輕鬆揮灑汗水，同時又可以創造具有光澤透亮的韓系女團膚質，淡雅韓方療癒香味更是讓人愛不釋手的關鍵。

＃寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬霜，30ml、售價1050元

以溫和有效的醫美保養品牌起家寵愛之名，推出亮白淨化黃金藻防曬霜，獨特添加黃金藻萃取成分，搭配橄欖果油成分，雖然擁有高防曬係數，但使用起來卻一點都不會覺得悶，更是海洋友善配方，絕對是夏季玩水首選。