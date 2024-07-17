聽到類固醇抗拒、看一次醫生就換！爛臉就醫常見5大NG行為

記者李薇／台北報導 圖／mediheal_official IG

現代人生活壓力大、外在環境越來越惡劣，第一個接觸到這些髒汙的肌膚，很容易因為內在失衡，導致病症出現，甚至有些是因為不當的使用化妝品，而讓皮膚出現敏感、過敏的症狀，在面對這些問題時，馮文瑋皮膚專科醫美診所院長馮文瑋也指出5大常見的錯誤就醫習慣，肌膚問題很有可能越來越糟。

1.沒有第一時間求診

很多20、30歲的人突然之間出現異位性皮膚炎或是溼疹等症況，當下通常都會不知道該怎麼處理，癢了就抓，甚至消極的懶得去就醫，覺得自己會好，導致病情更加嚴重。

2.聽信坊間流言偏方

在皮膚出現問題之後，比起就醫，多數人會選擇身邊朋友不然就是網路上的建議，以為擦蘆薈、蜂膠就可以鎮定舒緩，不然就是泡澡、中醫調理，但卻把病情越拖越久，也會更加嚴重，而一般中醫講求的內在調理，針對部分疾病當然可行，不過是比較急性的問題，其實西醫可以更速效的改善。

3.對類固醇的錯誤迷思

一般人對類固醇的基本概念，就是副作用很高，當然，是藥3分毒，不管是任何藥品都是一樣，但其實類固醇只要用對病症、劑量正確，其實對於病情有很大的幫助，不要一聽到「類固醇」就排斥，而是應該要知道它的正負面影響，妥善使用，才能達到最好的效果。

4.不斷換醫生

不適合的醫生，當然可以換，不過很多皮膚科遇到的問題，都是才看過一次病、用過一次藥，就覺得沒效果，轉而求助名醫，但其實有很多皮膚病是需要長時間的照顧護理，不是一次就可以看到效果，需要循序漸進的用藥，應該要有耐心了解病症的改變，真的沒有效果再更換。

5.自行停藥

像是全身性濕疹、藥物疹等皮膚病本來就很嚴重，一些病人吃了幾次藥、覺得好像好了，就自動停藥，結果後續又復發，但這類型的病治療之後不會到完全不癢，需要比較長時間的調理，才能穩定下來，應該依照醫生的指示用藥治療，才會讓病情好轉。