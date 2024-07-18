年度才換季已經不夠！按照狀態每天調理　肌膚更能有感變好

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚抗老其實不分季節，是每個時段都在慢慢變老，更進階的保養方式，應該是每天針對不同的膚況，進行不同的養護能量補充，僅在秋冬或是春夏才保養換季，真的不夠了。以下就盤點多款抗老新作，最新科技當然要立刻先擁有。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳蜂潤修護白霜，50ml、售價6000元

嬌蘭旗下皇家蜂王乳系列持續擴大，應用其在蜂蜜10多年的專業經驗，在去年推出兩款新作：皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜、皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，2024年再度迎來白霜的姐妹款，滋潤度更高、雙感更強的「蜂潤霜」登場，除了延續基本動態黑蜂修護科技、高度濃縮的蜂王乳之外，再度添加蜂蠟乳成分，可以在肌膚表層鎖住所有營養水分，宛如面膜般層層注入抗老能量。

＃資生堂 莉薇特麗多胺無痕保濕露，150ml、售價3100元

擁有40年鑽研抗老科技的莉薇特麗，可以說是資生堂之中，頂級逆齡的專家，針對肌膚關鍵0.0001mm的抗老基底膜，提出全新的澎彈解方，透過Re-vital關鍵拉提多胺、電波雙向導入技術，從每一個點到面，全方位突破熟齡肌表，達到更深入的拉提緊緻，更是搭配傳明酸、玫瑰果萃取精華，細節提亮超有感。

＃Sisley 極致夜間奇蹟逆時精萃，50ml、售價23000元

Sisley實驗室歷時超過15年，以時間生物學原理研發出「逆時奇蹟配方」，針對夜間肌膚的修護工作，提供更高效的運作能量，1滴就可以喚醒肌膚修護力，讓夜間抗老速率更高，超高的濃度卻非常好吸收，可以深入肌底達到完美滋養潤澤。