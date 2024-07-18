夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350%

▲夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！出席溫布頓網球錦標賽穿搭成焦點 。（圖／翻攝IG@princeandprincessofwales）

記者王威智／綜合報導

英國的凱特王妃（HRH Catherine, Duchess of Cambridge）的時尚品味與穿搭總是受到全球女性的熱烈追捧，只要是她穿過或用過的單品，總能引發搶購熱潮。但不只凱特王妃帶獲利極強，女兒夏綠蒂公主同樣也不容小覷，近日在溫布頓網球錦標賽配戴的太陽眼鏡，網搜立刻激增350%。

今年凱特王妃因身體因素罕見公開露面，宣布罹癌後僅出席了英王查理的壽辰慶祝活動以及最近結束的溫布頓網球錦標賽。14日她與女兒夏綠蒂公主一同出席男子單打決賽，這也是她公開宣布罹癌後的第二次公開亮相。

▲今年凱特王妃因身體因素罕見公開露面，近結束的溫布頓網球錦標賽，以一襲紫色洋裝亮相。（圖／翻攝IG@princeandprincessofwales）

凱特王妃這次選擇了英國品牌Safiyaa的紫色洋裝，並搭配了品牌By Pariah的金色圓弧耳環。她的帶貨能力依舊強大，這次所配戴的金色耳環迅速被搶購一空，現在只能進行預購。

▲夏綠蒂公主粉色漸變太陽眼鏡搜尋量激增350%。（圖／翻攝IG@princeandprincessofwales）

女兒夏綠蒂公主當天穿著平價品牌Guess的洋裝，並配戴了Ray-Ban的粉色漸變太陽眼鏡，展現出可愛且正式的時尚感。賽後，「雷朋兒童太陽眼鏡」的搜尋量激增350%，許多通路該款太陽眼鏡已售罄，顯示夏綠蒂公主的影響力絲毫不遜於媽媽。