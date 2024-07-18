林口三井Outlet二期11／14開幕！8千坪亮點品牌一次看

▲林口三井Outlet二期。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

林口三井Outlet二期正式完工，官方今（7／18）宣布將於11／14對外開幕，到時會有新增100個櫃位全新見客，其中還有不少是「台灣首落地」的品牌，此外還有響食天堂吃到飽、主題餐廳與美食街進駐，更多好吃好買的終於到位，與一期店舖相加約達到300間品牌規模，成為北台灣最大Outlet準備逛好逛滿！

三井不動產集團進入台灣市場首座大型事業開發案MITSUI OUTLET PARK林口，於2016年1月開幕，在已邁入落地台灣第8個年頭之後，也集團正式宣布二期已全面完工，預定將在11／14正式開幕，二期有8000坪規模，共有3個樓層，一樓為在地民眾生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及親子體驗的娛樂設施。

1F以「LIFESTYLE AVENUE」為主軸規劃，不主打折扣而是以生活主題大店為主，包括UNIQLO、GU聯合店、無印良品、HOLA、「akachan honpo」阿卡將本舖、「PRESERVE」Preserve早午餐 、Garmin、SAMSUNG、D+AF快時尚女鞋等品牌。

2樓則以 「笑顔になる子供服を（展開笑臉的童裝）為主題，包括首落地日本童裝MARKEY′S、NANO universe、生活風格HUF、National geography apparel、休閒品牌adidas kids、PUMA kids、SKECHERS kids等，法式可麗餅咖啡屋「gelato pique café」、「饗食天堂」吃到飽，台中餐飲「KOI PLUS」。

3樓則以主題餐廳、美食街為主軸，日系燒烤「京昌園」、泰式火鍋「藍象廷」、韓式料裡「涓豆腐」、湯咖哩「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、美式料理「THE BBQ HOUSE」，以及「大阪王將」、「武藏野の洋菓子」、「Haagen-Dazs」、「beard papa's」等；美食街進駐「廟口鴨香飯」、「Chicken Eater」、「極之好味」、「東京油組総本店」、「牛角次男坊」。

除餐飲之外，3樓也有日系生活用品店大創集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌旗艦店，以及適合親子室內遊樂園Tom`s world湯姆熊歡樂世界。

業者表示，近年林口地區的快速發展與移住人口不斷成長，加上未來鄰近預計進駐的媒體集團內大量員工的需求，這次的二館除了擴增更多具有魅力的OUTLET品牌與更加強化餐飲之外，更將導入滿足在地居民日常生活之所需的生活大店，以及更多適合親子一起同樂的娛樂設施。此外未來一期跟二期之間將有連通空橋串連，無論艷陽高照或是傾盆大雨都能悠遊其中。