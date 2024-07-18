最新韓流跟上了嗎？在台也能看風靡全球的「叛逆香水」展

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

探店、逛展是很多人喜歡的質感日常，近期就有不少值得好好深入探索的好店，值得揪親朋好友一起去體驗，直接走在時髦最前線。

＃BORNTOSTANDOUT X 小高潮色計事務所 LOVE is LOVE聯名展覽

擁有叛逆靈魂的南韓潮流香氛品牌BORNTOSTANDOUT，運用大膽的紅色結合各種香材，打造出截然不同的香氣，解放禁錮規則，只尊崇自我想法；從小在歐美長大的品牌創辦人Jun Lim 20多歲回到南韓上大學，不同的文化衝擊，造就他與眾不同的存在，不受到傳統框架的侷限，希望透過各種獨特的香味，傳達真實自我的態度，比起多數的香水創辦人，不服從制式的條條框框，更像是「香氛頑童」，有點離經叛道、打破常規的做法，迅速在全球受到廣大粉絲喜愛，供不應求。

在19日，也推出全新4支不同的香調，以帶有香甜氣息的美食調，掀起全新的嗅覺體驗，其中，全球限量發表的DIRTY RAINBOW支持性別平等，設計靈感全都源自於「彩虹旗」，不僅在包裝上應用了6色愛心，連香材都對應其色調，比如：紅色的藏紅花、藍色薰衣草、紫色紫羅蘭、黃色黃桃等；慶祝全新的香水上市，也攜手台灣設計師小高潮色計事務所，透過香氣具象化成藝術插畫，傳達「慾望是一種本能，愛是多種多樣的」，並在10X台北松菸概念店展出，即日起到9月19日。

＃Amazies Cafe 韓系一站式妝造室

有鑒於台灣目前都尚未有較為全方位的妝造教室，彩妝師Alice就在台北開設首間Amazies Cafe，以南韓藝人常去的美容室為目標，只要一杯咖啡的時間，就可以在此進行妝容小改造、補妝或是試用彩妝產品，甚至可以提前預約，進行全方位的妝容與髮型製作，一站式變身絕美造型，去派對、參加婚禮都很有面子。