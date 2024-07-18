fb ig video ETtoday search mobile

爆紅改鞋旋風！adidas T-Toe限時換上夢幻蝴蝶結、珠飾　變身專屬美鞋

>

記者鮑璿安／台北報導

愛好球鞋穿搭的粉絲們，對於以墜飾改造鞋款一定不陌生，風靡日韓的Remake改鞋風潮，多用蝴蝶結、多彩吸睛鞋帶及吊飾，掛在鞋子上打造獨一無二的夢幻鞋履，現在台灣也跟上腳步！adidas Originals帶來期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，讓消費者親手打造出專屬個人風格的T-Toe鞋款，絕對是最搶眼的街頭焦點。

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」滿額贈活動。（圖／品牌提供）

7月19日 (五)起，adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」滿額贈活動，凡於全台指定Originals店點及官網上購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿NTD3,800，即可獲得「#StyleYourTTOE原創改造包」1組。改造包分為夢幻蕾絲主題包與酷玩掛繩主題包兩款，包含三葉草限定配飾在內，從鞋帶、掛件到配飾全員到齊。adidas 信義品牌概念店也打造了純白色極簡空間，凡購買T-TOE系列鞋款並消費滿額，即可現場體驗改造鞋款的魅力。

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲▼Adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 信義品牌概念店也打造了純白色極簡空間， 提供現場改造鞋款。（圖／品牌提供）

在社群上反響熱烈的adidas Originals T-TOE系列，作為復甦德訓鞋的幕後功臣，以Samba、Gazelle和Handball Spezial三款鞋掀起流行趨勢，Samba 的旅程始於經典足球鞋；Gazelle經過70多年逐漸發展成為經典的輕便麂皮鞋面和橡膠鞋底； Handball Spezial在1970年代登場時，是設計作為高階的手球球鞋，三者憑藉其動感的配色和舒適的穿著感走紅，區別則在於擁有平底、厚底、半透膠底，鞋帶等細節處不同，可根據大家的喜好入手。

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲ Nike x Jacquemus 最新聯名色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷 。（圖／品牌提供）

同時，Nike x Jacquemus第三度話題聯名終於公開，兩大品牌於2022年首度攜手，實現了精品設計和運動風格的完美结合，本次獻上最新聯名系列，涵蓋多套運動服裝、Le Swoosh包款以及全新Nike x Jacquemus Air Max 1聯名鞋款。色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷，在上次聯名就熱賣一空的當紅Le Swoosh包也迎來三款全新配色；聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感，連鞋底也非常有獨特性，實現機能性最大化。該系列將於7月23日登陸Nike平台，Le Swoosh時尚包款及Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款及服飾系列將透過Nike.com 以及Nike指定店點發售。

關鍵字：

adidas, 鞋履, 改造, 鞋款, 墜飾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350% 天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」 《她的日與夜》10金句：你現在不是青澀的二十多歲，你可以有話直說 林口三井Outlet二期11／14開幕！8千坪亮點品牌一次看 你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面