爆紅改鞋旋風！adidas T-Toe限時換上夢幻蝴蝶結、珠飾　變身專屬美鞋

記者鮑璿安／台北報導

愛好球鞋穿搭的粉絲們，對於以墜飾改造鞋款一定不陌生，風靡日韓的Remake改鞋風潮，多用蝴蝶結、多彩吸睛鞋帶及吊飾，掛在鞋子上打造獨一無二的夢幻鞋履，現在台灣也跟上腳步！adidas Originals帶來期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，讓消費者親手打造出專屬個人風格的T-Toe鞋款，絕對是最搶眼的街頭焦點。

▲adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」滿額贈活動。（圖／品牌提供）

7月19日 (五)起，adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」滿額贈活動，凡於全台指定Originals店點及官網上購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿NTD3,800，即可獲得「#StyleYourTTOE原創改造包」1組。改造包分為夢幻蕾絲主題包與酷玩掛繩主題包兩款，包含三葉草限定配飾在內，從鞋帶、掛件到配飾全員到齊。adidas 信義品牌概念店也打造了純白色極簡空間，凡購買T-TOE系列鞋款並消費滿額，即可現場體驗改造鞋款的魅力。





▲adidas 信義品牌概念店也打造了純白色極簡空間， 提供現場改造鞋款。（圖／品牌提供）

在社群上反響熱烈的adidas Originals T-TOE系列，作為復甦德訓鞋的幕後功臣，以Samba、Gazelle和Handball Spezial三款鞋掀起流行趨勢，Samba 的旅程始於經典足球鞋；Gazelle經過70多年逐漸發展成為經典的輕便麂皮鞋面和橡膠鞋底； Handball Spezial在1970年代登場時，是設計作為高階的手球球鞋，三者憑藉其動感的配色和舒適的穿著感走紅，區別則在於擁有平底、厚底、半透膠底，鞋帶等細節處不同，可根據大家的喜好入手。

▲ Nike x Jacquemus 最新聯名色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷 。（圖／品牌提供）

同時，Nike x Jacquemus第三度話題聯名終於公開，兩大品牌於2022年首度攜手，實現了精品設計和運動風格的完美结合，本次獻上最新聯名系列，涵蓋多套運動服裝、Le Swoosh包款以及全新Nike x Jacquemus Air Max 1聯名鞋款。色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷，在上次聯名就熱賣一空的當紅Le Swoosh包也迎來三款全新配色；聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感，連鞋底也非常有獨特性，實現機能性最大化。該系列將於7月23日登陸Nike平台，Le Swoosh時尚包款及Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款及服飾系列將透過Nike.com 以及Nike指定店點發售。