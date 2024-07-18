B群哪時吃最好？營養師：B群成員功能大不同　只有B1適合早上吃

▲補充維生素B有大學問。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人每天都會補充B群，但是在什麼時候吃最恰當呢？營養師高敏敏分享，有人吃B群睡不好，也有人吃B群能助眠，她解釋雖然都是B群，但是功效卻大不同，可以把B群想成是維生素B的家族，裡面的每一種都各有各的功能，因此挑選B群時要仔細看清楚。



#B1

屬於精神性維生素，維持神經正常，使人體避免憂鬱、焦慮，提升活力，更能促進碳水化合物代謝 ，幫助維持體重。

#B2

屬於能量代謝維生素，幫助延緩老化，對皮膚、黏膜、毛髮類健康有益，當體內缺乏B2，可能會冒痘、嘴破，甚至有認知功能下降問題。

#B3

提供細胞正常運作的維生素，有效降發炎、改善憂鬱與焦慮，若缺乏可能產生知覺失調。

#B5

協助蛋白質的能量生成，B5能夠製造人體荷爾蒙，進一步舒緩壓力。

#B6

B6和體內多種神經傳遞物質有關，其中和憂鬱關係最大，也是維持肌膚美麗的必須維生素，幫助改善過敏、緩和孕吐

以及經前不適。

#B7

有效抗衰老，幫助預防白髮、抗落髮和頭髮生長大有關聯。

#B9

B9也就是葉酸，女生備孕之前，或是感到人體感到疲憊時都很適合補充。

#B12

B12幫助造血，能使紅血球發育成熟，同時修復受損神經，貧血很適合補充。

營養師高敏敏分享，簡單來說睡前可吃維生素B6、B3以及B12，以上能協助氨基酸轉化為血清素，對於舒緩和放鬆有很大作用，而維生素B1則能幫助提振精神，較適合早上吃。

另外補充B群劑量越高越好嗎？高敏敏表示，劑量高低因人而異，並非劑量高就越好，若是睡前補充發現睡不好，那麼就調整到早上吃較為適合。