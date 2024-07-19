夏季防暑必知！營養師教6招「預防中暑」：飲食口味也有關

▲炎熱的夏季最怕中暑，營養師分享6招秘訣幫你安全防暑。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@abib.official

進入夏季，天氣越來越熱，每日高溫都直逼體感40度，熱到讓人受不了，而炎熱的天氣裡最怕中暑，輕則頭暈、心悸、噁心、嘔吐，嚴重的則會出現筋攣、昏迷甚至影響到性命安全。營養師谷傳玲就分享6招防暑秘訣，教你簡單預防中暑，安全度過炎熱季節。

＃多喝水



每天至少喝到2000ml的水，不要等到口渴了才喝。

＃清淡飲食



飲食建議少油清淡，少吃高脂食物，且要多吃新鮮蔬果。

＃注意睡眠



充足睡眠，睡覺時不要讓電風扇或空調對著人直吹。

＃室內空調別開太冷



室內開冷氣時，溫度最好不要設定得太低，以攝氏26～28度為佳。如果剛好在外面，太陽正大的時候，可以先到百貨公司、大賣場或圖書館等公共場所避暑。

＃做好防曬措施，避免太陽直曬



外出時盡量穿淺色、寬鬆的衣服，並且戴帽子、撐傘幫助遮陽，也別忘了塗抹防曬乳。最重要的是，避免長時間在烈日下或溫度較高的環境中活動或是滯留過久，高溫的時段也要減少戶外運動。

＃備好防暑清涼小物



家裡常備或隨身攜帶防暑降溫的藥物，像是藿香正氣丸、萬金油、白花油、綠油精、薄荷膏等。