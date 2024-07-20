呵護寶寶嬌嫩肌膚！4款人氣嬰幼兒保養清潔品　bamford獲英國皇室御用

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

嬰兒的肌膚厚度只有成人的1/3，非常柔軟脆弱，不僅水分容易散失，也更容易受到外界刺激與敏感，需要特別注意保濕、護理。以下就搜羅了近期推出的嬰幼兒肌膚護理產品，每一款都以天然純淨成分呵護寶寶的嬌嫩肌膚，累積不少人氣和好口碑。

▲貝恩 嬰兒全效護膚膏，75ml，NT$300。



嬰幼兒專業護膚品牌貝恩的嬰兒系列，從上市以來就累積不少好口碑、廣受歡迎，今年夏天特別換上全新時尚又環保的包裝，全系列皆使用純淨、無負擔的植萃成分，以菩提花、洋甘菊為主，讓寶寶洗護後肌膚潔淨清爽不黏膩。其中人氣王首推嬰兒全效護膚膏，內含9.5%氧化鋅和維他命B5，可隔離髒污刺激，溫和修護肌膚。

▲Bamford 寶寶洗髮沐浴露，500ml，NT$1,250。



英國皇室御用的頂級保養品牌Bamford推出6個月以上寶寶適用的寶寶洗髮沐浴露，帶有洋甘菊、天竺葵、薰衣草及茶樹等天然精油的淡淡香氣，適合寶寶嬌嫩的皮膚及細軟的頭髮使用，更是夏綠蒂公主的滿月禮。

▲Bondi Wash 藍絲柏&苦橙葉寶寶舒緩防護霜，100ml，NT$550。



澳洲天然清潔保養品牌Bondi Wash聯手澳洲插畫家暨兒童作家May Gibbs推出聯名寶寶呵護系列，帶有淡淡的藍絲柏及苦橙葉香氛，為寶寶營造恬靜安撫的情緒環境。其中寶寶舒緩防護霜蘊含金盞花油、澳洲原生植物精油、艾姆蘋果籽油，能溫和減緩肌膚不適感，同時修護新生兒格外嬌嫩的肌膚，添加氧化鋅，可吸收濕氣同時隔離造成肌膚刺激的來源。

▲DR. BARBARA STURM 寶寶洗髮沐浴露，150ml，NT$1,600。



洗髮、沐浴二合一的寶寶洗髮沐浴露，添加杏花萃取與金盞花，保濕並舒緩刺激，獨家關鍵成份尾穗莧萃取富含蛋白質、胺基酸及各種維他命，為寶寶肌膚注入充分營養，對於敏感肌寶寶也很友好。