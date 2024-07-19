搶逛BALENCIAGA微風廣場新店！必朝聖原始粗獷風、獨賣水鑽包超吸睛

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA迎來台北微風廣場專賣店正式開幕，結合創意總監Demna嚴格把關的「Raw Architecture」室內設計概念，打造出低耗材、原始風格的嶄新店裝，將精品店搖身一變別具現代感的展示空間。此外，店內也帶來獨賣商品以及七夕限定系列，跟著《ET FASHION》一起看看有何重點？





▲BALENCIAGA台北微風廣場專賣店，店裝風格整體上延續了品牌深具實驗性的「Raw Architecture」。（圖／品牌提供）

相信品牌愛好者不陌生，該店店裝風格整體上延續了品牌深具實驗性的「Raw Architecture」，意為對奢華的反思，尊重現有的建築材料，並使用更少的耗材，從根本上落實永續發展。店面上方有兩座白光 Balenciaga 標誌，室內的鋼製陳列櫃、仿舊的內裝、裸露的天花板網格，都刻意打造出歷經時間磨損的痕跡，在開闊粗獷的店裝中更能夠聚焦商品本身，加上巨大的電子螢幕，不間斷播放品牌最新形象影片，與此帶來現代感的碰撞。





▲店內獨賣飾滿閃亮水晶的Crush Chain Bag（右） ，以時裝概念延伸而來的蕾絲款式Le Cagole。（圖／記者鮑璿安攝）

店內不光提供最新系列的男女時裝、鞋履、包款、配飾、眼鏡和珠寶，也誠意滿滿獻上了2款獨家限定商品，分別是飾滿閃亮水晶的Crush Chain Bag ，以及以時裝概念延伸而來的蕾絲款式Le Cagole，皆為品牌時下熱門包款。

正值七夕情人節前夕，Balenciaga也沒錯過表達愛意的時刻，七夕24系列限定產品中，提供飾有手繪愛心的經典款T-shirt和連帽衛衣，全幅塗鴉印花牛仔夾克等。另有多款經典配飾，例如Fluffy拖鞋、Explorer雙肩包、Le City包款與Monaco包款，均採用淡紫色填充尼龍、漂白塗鴉黑色工業尼龍等節日限定配色與材質，低調之餘流露愛意。

▲七夕24系列限定產品染上手繪愛心和薰衣草紫色。（圖／品牌提供）

同時，Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕，近百坪的全新展售空間饒富義式生活美學，提供女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香氛等全系列品項。店裝則飽滿呈現創意總監Matthieu Blazy的設計語言，不光提供全台獨家的VIP專屬休息室，以三種元素混凝土磁磚、義大利胡桃木和取自瓦萊達奧斯塔山谷的綠色聖丹尼斯大理石構成，帶來煥然一新的審美。全台獨家限定的Kit編織皮革包款，擁有黑、駝兩色，搭配輕鬆小巧的廓形為穿搭融入高級感，而花卉藝術配飾系列也是看點之一，不對稱設計打破常規，打造最上乘的極致工藝體驗。





▲Bottega Veneta台北101旗艦店重新盛大開幕 。（圖／品牌提供）





▲KIT 編織皮革肩背包；FLOWER 櫻花造型耳環 。（圖／品牌提供）





▲早秋系列形象照 。（圖／品牌提供）