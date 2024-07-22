「伊藤潤二AI濾鏡」韓網爆紅！一鍵變恐怖漫畫風　Karina認證是真人富江

文／妞新聞

農曆7月鬼門還沒開，怎麼提早「百鬼夜行了」？隨著AI科技技術發展，人人都可以隨時隨地變臉、改造，SNS上也掀起一波「AI虛擬大頭貼風潮」，繼言情小說風初戀大頭照、美式高校畢業照之後，最近韓網居然畫風突變，「恐怖漫畫風」正夯！？

伊藤潤二宇宙擴散全球？

一鍵穿越恐怖漫畫世界

黑白線條、細膩詭譎的畫風加上角色的獵奇表情，沒錯！日本殿堂級恐怖漫畫大師「伊藤潤二」自成一格的恐怖美學，居然悄悄「領域展開」了！打造《富江》、《漩渦》、《魚》、《至死不渝的愛》 等經典代表系列的他，近日不只忙著跟三麗鷗破天荒聯名，還強制讓大家穿越進伊藤潤二宇宙，到底發生什麼事？

▲伊藤潤二AI濾鏡正夯。（圖／妞新聞提供）



打開韓國SNS一整片「伊藤潤二人物洗版」，原來是韓國人氣APP「SNOW」又有新功能了！最新AI濾鏡以「恐怖漫畫」為主題，只要上傳照片就能變身伊藤潤二世界中的角色，而且不是單純變臉而已，連人物後的場景、物品也會細膩以驚悚漫畫線條改造，不過妞妞們特別需要注意，如果沒有購買VIP的話，只有3張免費試用機會喔！（妞編輯就沒注意看一不小心用完了嗚嗚）

真人富江是她？

愛情喜劇片秒變恐怖片

▲網友將明星套上伊藤潤二AI濾鏡。（圖／IG@kkalkkal.enter）



韓國網友當然也沒放過幫韓星大變臉的機會，可以看到(G)I-DLE成員薇娟、aespa成員Karina的照片都套上了AI濾鏡變身，配文打上「跟這個女生走會一去不回」，OH MY GIRL可愛忙內成員Arin抱著玩偶的超萌照片則是變成娃娃會自己回到家裡的「恐怖都會傳說」。

▲甜茶套上富江風，被誇是陰鬱美少年。（圖／IG@dailyfashion_news）

▲經典韓劇名場面也被惡搞。（圖／IG@winter.zzal）



除了Karina被認證是真人「富江」，「甜茶」 提摩西夏勒梅被變臉後也被大誇成為「陰鬱美少年」，敲碗大師以他為主角特別開一個篇章，另外經典韓劇名場面也被惡搞，像是《花樣男子》金絲草、具俊表、資深演員金永敏以及曹政奭都變成「不懷好意的臉」，妞妞們也快一起玩玩看吧！

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